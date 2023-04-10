«زايد العليا لأصحاب الهمم»: الرسالة الإنسانية

أبوظبي (وام)

قال عبد الله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، إن يوم زايد للعمل الإنساني هو يوم غالٍ على قلب ووجدان كل من يعيش على أرض الإمارات، هو يوم نستذكر فيه كل الدروس والعبر والخبرات التي خلدها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه»، ونقشها في ذاكرتنا لتكون سبيلاً ومنهجاً لمواصلة الدرب على طريق العمل لإسعاد البشرية.

وأضاف: «كلما استذكرنا مواقف الشيخ زايد، نجد أنها ارتبطت بالعمل الإنساني، حيث يجسد ذلك النهج الحضاري المساهمة في تأدية الرسالة الإنسانية، وتلك هي معايير التسامح والسعادة والعيش المشترك، وعلى هذا النهج تسير قيادتنا الحكيمة في حمل راية زايد - العطاء والعمل الإنساني، بكل أمانة واقتدار، فباتت رمزاً لكل معاني الخير، ويوم زايد للعمل الإنساني بات منهاجاً تربوياً وفكراً وطنياً متأصلاً في شخصية أبناء الإمارات».