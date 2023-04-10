الثلاثاء 11 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

محمد بن ركاض: واحة متفردة

محمد بن ركاض: واحة متفردة
10 ابريل 2023 04:17

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الأصول الأجنبية لـ"المركزي" تتجاوز نصف تريليون درهم للمرة الأولى في تاريخها
رئيس الدولة: زايد غرس حب الخير والإحسان في نفوسنا

أكد الشيخ محمد حمد بن ركاض العامري، عضو المجلس الاستشاري لإمارة أبوظبي، أن الاحتفاء بيوم زايد للعمل الإنساني محطة ومناسبة مهمتين، نستذكر من خلالهما النهج والعطاء والقيم الإنسانية الأصيلة ودروب الخير التي أرساها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.
وأشار الشيخ محمد بن ركاض إلى أن مساعي الإنسانية والخير والتسامح هي مسيرة مستمرة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حيث تُعد الإمارات نموذجاً رائداً في تقديم العون للآخر ومساعدة المحتاجين ومناصرة الضعفاء والتضامن الإنساني في أوقات الأزمات والكوارث على مستوى العالم.
واختتم تصريحه قائلاً: لقد غرس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في قلوبنا ثقافة الخير والعطاء، وأرسى مبادئ العمل الإنساني، ما جعل دولة الإمارات العربية المتحدة واحة متفردة في الغرس الطيب والعطاء، يمتد خيرها إلى المحتاجين.

محمد بن ركاض
الإمارات
يوم زايد للعمل الإنساني
آخر الأخبار
58 % أهداف أجانب «النمور»
الرياضي
58 % أهداف أجانب «النمور»
اليوم 13:30
فضائح «طوكيو 2020» تؤجل الترشح لـ «الأولمبياد الشتوي»!
الرياضي
فضائح «طوكيو 2020» تؤجل الترشح لـ «الأولمبياد الشتوي»!
اليوم 13:20
أكاديمية فاطمة بنت مبارك تنظم النسخة الـ 5 للشطرنج الخاطف 30 أبريل
الرياضي
أكاديمية فاطمة بنت مبارك تنظم النسخة الـ 5 للشطرنج الخاطف 30 أبريل
اليوم 13:19
لمياء بنت بهيان أول امرأة تتولي منصب نائب رئيس اتحاد الكرة السعودي
الرياضي
لمياء بنت بهيان أول امرأة تتولي منصب نائب رئيس اتحاد الكرة السعودي
اليوم 13:15
400 طن يومياً من ماء زمزم لزوار المسجد النبوي في شهر رمضان
دنيا
400 طن يومياً من ماء زمزم لزوار المسجد النبوي في شهر رمضان
اليوم 13:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©