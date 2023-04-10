محمد بن ركاض: واحة متفردة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الشيخ محمد حمد بن ركاض العامري، عضو المجلس الاستشاري لإمارة أبوظبي، أن الاحتفاء بيوم زايد للعمل الإنساني محطة ومناسبة مهمتين، نستذكر من خلالهما النهج والعطاء والقيم الإنسانية الأصيلة ودروب الخير التي أرساها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأشار الشيخ محمد بن ركاض إلى أن مساعي الإنسانية والخير والتسامح هي مسيرة مستمرة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حيث تُعد الإمارات نموذجاً رائداً في تقديم العون للآخر ومساعدة المحتاجين ومناصرة الضعفاء والتضامن الإنساني في أوقات الأزمات والكوارث على مستوى العالم.

واختتم تصريحه قائلاً: لقد غرس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في قلوبنا ثقافة الخير والعطاء، وأرسى مبادئ العمل الإنساني، ما جعل دولة الإمارات العربية المتحدة واحة متفردة في الغرس الطيب والعطاء، يمتد خيرها إلى المحتاجين.