سالم بن ركاض: نهج الخير

أبوظبي (الاتحاد)

أكّد الشيخ الدكتور سالم محمد بن ركاض العامري، عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان، أن يوم زايد للعمل الإنساني، في ذكرى رحيل الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مناسبة نكرس فيها نهج العمل الإنساني الذي بدأه «زايد الخير»، وأصبح قدوة ونموذجاً في العالم.

وأضاف: «هذه المناسبة هي أيضاً وقفة لتذكّر فضائل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه الذي امتدت مكرُماته للإنسانية جمعاء».

وقال: «ستبقى دولة الإمارات العربية المتحدة ماضية في العمل الخيري والإنساني، وتقديم العطاء عبر المؤسسات المتخصصة والجمعيات الخيرية، بتوجيهات القيادة الرشيدة التي تكرس في نفوسنا كل يوم مفهوم ثقافة الخير والعطاء».