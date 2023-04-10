أحمد سعيد بن مسحار: دور ريادي

دبي (الاتحاد)

قال أحمد سعيد بن مسحار الأمين العام لـ «اللجنة العليا للتشريعات»: يمثل يوم زايد للعمل الإنساني مناسبةً لتأكيد الالتزام بقيم التعاضد والتآخي الإنساني التي أرساها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والوفاء لنهج قائدٍ استثنائي رسَّخ ثقافة البذل والعطاء.

ونحتفي في هذا اليوم بإرث دولة الإمارات العربية المتحدة المتميز في العمل الإنساني، وإسهاماتها الخيرية والإنمائية المشهودة التي طال أثرها مُختلف أنحاء العالم، ناقلةً رسالة الأمل والدعم إلى العديد من المجتمعات والدول التي أثقلتها الأزمات والكوارث.

وتتجلى في هذه المناسبة مشاعر الفخر والاعتزاز بالدور الريادي لدولتنا في العمل الإنساني على مستوى العالم، ومكانتها المرموقة في مصافِ أكبر المانحين ومقدمي المساعدات الخيرية والإنمائية، وأسرع الدول تلبيةً للواجب الإنساني.