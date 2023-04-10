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الإمارات

الأربعاء المقبل.. إعلان تفاصيل مهمة «المستكشف راشد»

المستكشـــف راشد (من المصدر)
10 ابريل 2023 04:23

آمنة الكتبي (دبي) 

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كشف مركز محمد بن راشد للفضاء عن أنه سيتم إعلان تفاصيل مهمة المستكشف راشد ومراحلها المقبلة بعد غدٍ «الأربعاء»، بالإضافة إلى مستجدات أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، كما سيتم إجراء اتصال مع سلطان النيادي رائد الفضاء الإماراتي.
ويواصل النيادي مهمته في محطة الفضاء الدولية ويستعد لمهمة تاريخية للسير في الفضاء خارج المحطة يوم 28 أبريل الجاري ليكون بذلك أول رائد فضاء عربي يقوم بالسير في الفضاء، وذلك ضمن مهام البعثة 69 الموجودة على متن المحطة، في إنجاز جديد سيجعل دولة الإمارات العربية المتحدة العاشرة عالمياً في مهمات السير في الفضاء خارج محطة الفضاء الدولية.
وأوضح المركز أن رواد الفضاء الذين يتم اختيارهم للقيام بمهمة السير في الفضاء، يخضعون لعملية اختيار صارمة بناءً على مهاراتهم، وخبراتهم، وقدرتهم على التكيف مع بيئة الفضاء الصعبة، فضلاً عن ضرورة إثبات كفاءة استثنائية في مجالات مختلفة، مثل الهندسة، والروبوتات، وأنظمة دعم الحياة، إضافة إلى اللياقة البدنية، والمرونة العقلية.
وتعتبر عمليات السير في الفضاء، والمعروفة أيضاً باسم النشاط خارج المركبة (EVA)، ضرورية للحفاظ على قدرات محطة الفضاء الدولية، وتطويرها، كما تسمح لرواد الفضاء بأداء مهام مختلفة، مثل صيانة الأنظمة الأساسية لمحطة الفضاء الدولية، وإصلاحها، وتركيب أجهزة تكنولوجية جديدة، وتجميع وإعادة بناء وحدات المحطة، وتُشير عمليات السير في الفضاء إلى مدى أهمية التعاون الدولي على متن محطة الفضاء الدولية، حيث يتعاون رواد الفضاء من مختلف البلدان، ويتبادلون المعرفة، والمصادر المختلفة.
كما بدأ العد التنازلي لعملية هبوط المستكشف راشد على سطح القمر أواخر أبريل الجاري، حيث تقترب المركبة التي تقله من القمر، كما يستعد مركز التحكم في العاصمة اليابانية طوكيو للمرحلة التالية، والتي تشمل إجراء مناورات مختلفة من شأنها توجيه المركبة نحو مدار القمر، وتستغرق عملية إنزال المستكشف راشد وتشغيله بمجرد وصول مركبة الهبوط «هاكوتو- آر» اليابانية، نحو 4 ساعات، يتبعها اكتمال عملية فحص ما بعد الهبوط، وتشغيل المعدّات وبدء جمع البيانات الأولية، ويجري خلال عمليات إنزال المستكشف وتشغيله وتنفيذ عمليات السطح، اتصال بين مركبة الهبوط مع الأرض، عبر شبكة تتبع الفضاء الأوروبية، حيث تعدّ عمليات فحص الاتصال جزءاً من تشغيل المعدات. 

المستكشف راشد
مركز محمد بن راشد للفضاء
الإمارات
سلطان النيادي
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