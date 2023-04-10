«جاهز» يكرّم الجهات الأكثر إنجازاً بتطوير المهارات

دبي (الاتحاد)

أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، سباق «جاهز» لتحفيز الوزارات والهيئات الاتحادية على تعزيز «جاهزية» مواهبها الحكومية للمستقبل، من خلال المشاركة الفعّالة في المسارات التي تقدمها منصة «جاهز»، ضمن جهودها لتجسيد رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن تكون حكومة دولة الإمارات الأكثر جاهزية للمستقبل.

وتمنح شارة «جاهز» للجهات الأكثر إنجازاً تقديراً لمساهمتها في تطوير مهارات المستقبل لموظفيها، وركزت المرحلة الأولى من سباق «جاهز» على الأمن السيبراني، حيث حصلت وزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي على شارة «جاهز» للأمن السيبراني بعد تحقيق موظفيها أعلى نسبة في إنجاز مسار الأمن السيبراني على مستوى الجهات الحكومية الاتحادية. وتسلم معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، شارة الأمن السيبراني، من معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بحضور طارق لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وخليل إبراهيم خوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية، والدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، وليلى السويدي، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالإنابة.. وأكدت معالي عهود الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن مهارات الأمن السيبراني، إحدى المهارات الأساسية للجاهزية للمستقبل، مشيرة إلى أن منصة «جاهز» تجسد تطلعات القيادة الرشيدة لصقل مهارات المواهب الحكومية، وإكسابها المهارات المتقدمة في مجالات المستقبل، بما يسهم في رفع مشاركة الكوادر الوطنية في تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، وتصميم نماذج الأعمال الجديدة التي تتطلبها حكومة المستقبل، وتعزيز الإنتاجية والكفاءة المؤسسية. وأكد معالي عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بمناسبة تسلم وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي شارة «جاهز» للأمن السيبراني، أن دولة الإمارات، بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، تعزز جاهزيتها للمستقبل، من خلال الاستثمار في المواهب والخبرات والتوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة، ما مكنها من تحقيق المكانة الريادية والمتميزة في هذا المجال على مستوى العالم. وثمَّن معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، جهود الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية لحوكمة عمل موظفي الحكومة الاتحادية، بما يسهم في تطوير مهاراتهم في التعامل مع التكنولوجيا الرقمية تحقيقاً لرؤية حكومة دولة الإمارات.

تحصين الأمن السيبراني

قال الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، إن المرحلة الأولى من سباق جاهز جاءت في إطار تحصين الأمن السيبراني الذي يعد من أبرز أولويات حكومة دولة الإمارات بهدف تطوير بيئة رقمية آمنة، وهنأ الجهات الحاصلة على شارة «جاهز».