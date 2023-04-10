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عبدالله المري يستقبل القنصل الأميركي

المري يقدم درع شرطة دبي لميجان جريجونيس (من المصدر)
10 ابريل 2023 04:23

دبي (الاتحاد)

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التقى معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي في نادي ضباط شرطة دبي، ميجان جريجونيس، القنصل العام للولايات المتحدة الأميركية في دبي، بحضور  اللواء أحمد محمد رفيع مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء جمال الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، واللواء أحمد بن غليطة مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، وعدد من كبار الضباط.
وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين شرطة دبي والقنصلية الأميركية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، أن شرطة دبي ومن خلال منظومتها، تعمل بشكل دائم على تعزيز التواصل مع مختلف الجهات بما فيها الجهات الدبلوماسية.
من جانبه، أشادت القنصل العام للولايات المتحدة الأميركية بالمستوى والتقدم الأمني والشرطي في شرطة دبي ودولة الإمارات، والسمعة العالمية التي تحظى بها الإمارات في الأمن والأمان، متقدمةً بالشكر للقيادة العامة لشرطة دبي على مستوى التعاون الدائم والتنسيق المشترك في مختلف المجالات.
واصطحب معالي الفريق المري، سعادة ميجان جريجونيس والوفد المرافق في جولة تعريفية على نادي ضباط الشرطة.
وفي نهاية اللقاء، أهدى معالي القائد العام لشرطة دبي درعاً تذكارية لميجان جريجونيس بمناسبة الزيارة، متمنياً لها دوام النجاح والتوفيق.

الإمارات
عبدالله المري
القنصل الأميركي
شرطة دبي
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