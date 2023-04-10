محطة تحلية مياه جديدة في «حمرية الشارقة»

الشارقة (الاتحاد)

طرحت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة إجراءات المناقصة الخاصة بإنشاء وتشغيل أكبر محطة تحلية مياه بالحمرية في تاريخ الهيئة لإنتاج 90 مليون جالون يومياً على الشركات المطورة، وذلك في إطار استراتيجية الهيئة لاستدامة المياه وتوفيرها للمشروعات التطويرية وللأجيال القادمة.

وأوضح المهندس عصام الملا، مدير إدارة محطات المياه والتحلية، أن الهيئة طرحت المناقصة على المطورين بعد الانتهاء من إعداد الدراسات الفنية والمالية والقانونية والمواصفات الفنية، بالتعاون مع الشركات الاستشارية، حيث أبدت 42 شركة من كبريات الشركات العالمية المتخصصة اهتماماً بتنفيذ المشروع، وتم تقييم كفاءة الشركات المالية والفنية والقانونية واختيار 15 شركة لإتاحة الفرصة لهم للتقديم، وبعدها تم اختيار أفضل 8 شركات من حيث الكفاءة المالية والفنية والتكنولوجية والقانونية وطرح المناقصة عليهم.

وأشار إلى أن الهيئة ستستقبل العروض النهائية من الشركات المطورة بداية أغسطس 2023، ومع نهاية العام الجاري سيتم اختيار الشركة المنفذة والبدء في تنفيذ المشروع، ومن المتوقع إنجاز المشروع عام 2026. وأكد أن هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تشهد تطوراً في قطاعات عملها وتنفيذ توسعات ومشاريع تطويرية طموحة لمواكبة مسيرة التنمية الشاملة في مجالات البنى التحتية والطفرة الإنشائية التي تشهدها إمارة الشارقة، بفضل متابعة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.