يوم زايد للعمل الإنساني.. مكارم في شهر العطاء

إبراهيم الملا (الشارقة)

يقول الكاتب الفرنسي «جيلبر سينويه» في روايته: «الصقر» وبصيغة المونولوغ الذاتي: «ثمة يقين واحد لديَّ: إنني أحتفظ بألف عام من الذكريات.. في ساعة الأصيل هذه، والشمس تجنح نحو الغروب، وأنا متربّع على قمّة هذا الكثيّب، مثلما كنت أفعل في شبابي، تتراءى لي تلك الذكريات، متتابعة على خط الأفق.

أرى مدناً متداخلة في فروة الزمن، على أرضي، حيث لم تكن سوى دروب للريح، أرى مدارس وجامعات ومستشفيات ومتاحف، وأحلاماً كثيرة أخرى أصبحت حقائق، أرى سراباً أصبح حجارة وفولاذاً، لم يكن ذلك سهلاً، ولكن القيام به كان شديد الإغراء، أخرجت من عمق الصحراء بلاداً بات أهل الغرب والشرق يعرفون اسمها، فهل تعرفون اسمي أنا، حسناً سأعلِمكم به: اسمي: زايد بن سلطان آل نهيان».

ثقافة الخير

هكذا تتكلم الرواية نيابة عن ضمير ووعي رجل يمثّل بشكل ناصع ثقافة الخير، وفي صدارة قادة ورجالات القرن العشرين، إنه المغفور له زايد الخير، طيّب الله ثراه، الذي تتجدّد مآثره ومكارمه وحضوره البهي في التاسع عشر من شهر رمضان من كل عام، في كل ذكرى تؤكد قيم وقامة الرجل الذي زرع بذور الخير وسهر على نمائها في حياته، فبقيت تيْنع وتثمر حتى بعد رحيله، مرسّخاً لميثاق أخلاقي رفيع في مستوياته وتجليّاته وأصدائه، هذا الميثاق الذي تمثله اليوم، وكل يوم، مبادرة خالدة عنوانها: «يوم زايد للعمل الإنساني».

إنه مشروع واعد ومتفرّد بات ينطق ألقاً، ويبرق وهجاً، ليس على النطاق المحلّي فقط، بل على النطاق العربي والدولي العابر للحدود وللإثنيات والانتماءات والأعراق، فما يختزنه مستودع الخير كثير ومتعدد ومتنوع، ولا تحده التحيّزات والانتماءات الضيّقة في أبعادها، والطارئة في زمانها؛ لأن هناك ما هو أبعد وأسمى في رؤية الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهناك ما هو أكثر رحابة وشساعة في منطقة وأفق تفكيره الإنساني.

بوصلة الخير

أكدت مبادرات وجهود دولة الإمارات مؤخراً بعد الزلازل المدمّرة في مناطق من تركيا وسوريا أن بوصلة الخير التي رعاها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان نهيان، طيب الله ثراه، ووجّهها مبكراً لإغاثة المنكوبين، وإنقاذ المتضررين، ونجدة المحتاجين، هي البوصلة السديدة التي لم تحد عن خطّها، وبقيت حيّة ونابضة في قلوب وسواعد أبناء الإمارات، إنه النموذج الراقي، والمثال القائم، الذي يقتدى به في كل زمان ومكان.

تجسيد للوفاء

منذ عام 2012 تحتفي دولة الإمارات بيوم زايد للعمل الإنساني، بالتزامن مع ذكرى رحيل مؤسس الدولة وباني نهضتها، صاحب البصمة التي لا تُمحى، والتجربة التي لا تُنسى، ليصبح هذا اليوم تجسيداً للوفاء ومناسبة متجددة لاستلهام ما قدمه الراحل الكبير من سيرة حافلة بالكرم والجود والتعاطف والسخاء والعطاء غير المنقطع في مجالات العمل الإنساني، وتعزيز التسامح البشري، والتعاضد الاجتماعي.

لقد منح الشيخ زايد الصفة التنفيذية لمبادراته الخيرية، وأخرجها من نطاق التمنيّ، إلى نطاق التفعيل، فأسّس خلال عام 1971 صندوق أبوظبي للتنمية، ليكون عوناً للأشقاء والأصدقاء بالإسهام في مشروعات التنمية والنماء لشعوبهم. كما أنشأ خلال عام 1992 مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، لتكون ذراعاً ممتدّةً في ساحات العطاء الإنساني في مجالاته جميعها داخل الدولة وخارجها، بالإضافة إلى الدور الكبير الذي يقوم به «الهلال الأحمر» الإماراتي في مختلف بقاع العالم، وغيرها من المشروعات الخيّرة المباركة.

مشاريع

ركّزت مبادرات ومشاريع الخير الكبيرة على الداخل والخارج بشكل متوازن، يتيح لكل من تمتد له يد الخير أن يستفيد من برامجها ومنافعها. ومن المشاريع التي استفاد منها المواطنون منذ قيام دولة الاتحاد: الإسكان والتعمير واستصلاح الأراضي والمستشفيات والمدارس والمراكز الثقافية والبنى التعليمية، إضافة للمشروعات التي أقامها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في دول مختلفة، مثل مصر وباكستان والمغرب والسودان وبنغلاديش وأفغانستان، ومناطق المجاعات، وبؤر التوتر في دول أفريقيا، وغيرها.

معانٍ أثيرة وفلسفة مستنيرة

وفقاً للإحصاءات والتقديرات، فقد أنفقت دولة الإمارات العربية المتحدة على المساعدات الخارجية بين عامي 1971 و1996 ما يزيد على 17.4 مليار دولار، واستفاد منها أكثر من 40 بلداً في ثلاث قارات، الأمر الذي يجسّد معاني أثيرة لدى زايد الخير عبّر عنها قائلاً: «إن التعاون بين البشر يؤدي إلى التراحم الذي حث عليه الله سبحانه تعالى، فالإنسان يجب أن يكون رحيماً على أخيه الإنسان وعلى الحيوان والنبات والشجر والحجر»، وهو انعكاس لحسّ عميق بالمشاركة البشرية صرّح به الراحل الكبير عندما قال ذات مرّة: «لقد علمتنا الصحراء أن نصبر طويلاً حتى ينبت الخير، وعلينا أن نصبر ونواصل مسيرة البناء حتى نحقق الخير لوطننا»، مضيفاً: «الغني يجب أن يساعد الفقير، والله تعالى منحنا ثروة لتطوير بلادنا، وفي الوقت نفسه للمساهمة في تطوير الدول الأخرى».

إنها الفلسفة المستنيرة التي أضاءت منهج زايد الخير وجعلته قدوة للآخرين، وهو الجانب المثمر والمتعلق بالنسق الروحي من الدين الذي يجعل المختلفين عنا شكلاً ولوناً وعرقاً إخوة لنا في الخلق، ونظراء لنا في المهمة السماوية، من أجل إعمار الأرض من خلال التعاون والتضامن وتبادل الأفكار والآراء والخبرات.

قيم التراحم

اختار زايد الخير منذ البداية، أن يتجرّد من التوصيفات والشعارات، وأن ينقلها من حيّزها الافتراضي إلى الواقع العملي: تنفيذاً وإجراءً ومبادرةً، كي يؤسس لقيم التراحم وثقافة التواصل من خلال نظرة شاملة، غير مناطقية، وغير مؤقتة أو موجّهة بتحيز، وهي مبادرات تسع الجميع في كل مكان، وتساهم في تخفيف تبعات الفقر، والكوارث الطبيعية، والأزمات الاجتماعية على كوكب الأرض.

ومن هنا يفصح «مشروع زايد للعمل الإنساني» عن الكثير من الخطط المبرمجة والمدروسة لتحويل الثروة المادية إلى ثروة روحية، تتجسّد في تطبيق مفهوم السعادة، لا التنظير لها فقط، لأن السعادة لا تتحقق إلاّ في البذل والعطاء ومساعدة الآخرين، وهي على النقيض من مفهوم (الاستمتاع) المُحيل إلى الذات، وإلى إشباع رغباتها الحسّية في نطاقها الضيق المحتشد بالأنانية والفردية أحياناً.

استراتيجيات مستدامة

ارتبط اسم زايد الخير بالعديد من المبادرات الملموسة في زمنه، وأخرى تشكلّت وتطوّرت إلى استراتيجيات مستدامة في زمننا الراهن ومستقبلاً، فقد كانت الإمارات مبادرة في «صندوق أبوظبي للتنمية الاقتصادية العربية» الذي أُنشئ لتمويل مشروعات التنمية في البلدان العربية المحتاجة عام 1973، برأسمال 1.5 مليار دولار، وتوسّع عمل الصندوق بعد تأسيسه، فتبنى مشروعات في أفريقيا وآسيا، وقد رفع الشيخ زايد رأسمال الصندوق ليصل إلى 4.4 مليار دولار، وبذلك تمكن الصندوق من رفع وتيرة نشاطه، فقدم الهِبات والقروض الميسّرة التي توزعت على أكثر من 50 مشروعاً بين عامي 1974 و1975، منها 31 مشروعاً في العالم العربي، و10 مشروعات في أفريقيا، و9 في آسيا، وكان الاهتمام يتركز في مشروعات البنى التحتية التي من شأنها الارتقاء بحياة الإنسان.

كما تُعد مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية التي تأسست عام 1992 واحدة من أهم المؤسسات التي التزمت بتنفيذ سياسة دولة الإمارات في المساعدات الإنسانية، والعمل على تحقيق أهداف الدولة في هذا المجال، حيث وصلت المؤسسة إلى نحو 130 دولة منتشرة في ست قارات، وامتدت مشروعاتها لتصل، إلى جانب الأعمال الخيرية، إلى التعليم، وتوفير المياه والصحـة والجوانب الاجتماعية للمسلمين وغير المسلمين في البلدان التي عملت فيها.

مفهوم العطاء

تأسست في عهد زايد الخير أيضاً مؤسسات خيرية عدة، ما زالت تمارس أنشطتها في شتى أصقاع العالم حتى يومنا هذا، ومن أبرزها: هيئة الهلال الأحمر التي تأسست عام 1983 بهدف تعزيز العمل الإنساني على الصعيدين المحلي والعالمي، بالإضافة إلى تقديم المساعدات الإنسانية المختلفة للفئات الضعيفة والمحتاجة وضحايا الحوادث والكوارث، فضلاً عن تقديم الإغاثة والإسعافات الأولية وحماية المدنيين، وإيواء المشردين ومن تقطعت بهم السبل أثناء الحروب والصراعات.

واليوم يسعى يوم زايد للعمل الإنساني في الإمارات إلى تحويل فكرة الإيثار أو مفهوم العطاء إلى أسلوب حياة تتناقله الأجيال، وإلى سلوك حضاري يجسّد تلاحم المجتمع الإماراتي لإحياء ذكرى مؤسس الدولة، حيث تعمل أنشطة يوم زايد للعمل الإنساني على تقديم برامج تنموية وتطوعية تستمر على مدار العام، منها: تطوير مبادرات العطاء الإنساني لتحقيق النهضة الشاملة، والارتقاء بالمستوى الثقافي وإثراء التواصل الحضاري، وغرس روح العطاء لدى الشباب، وتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية لديهم، وزيادة الشريحة المنتجة في المجتمع، وتعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية والتلاحم المجتمعي، ودعم وتطوير الكوادر البشرية المتخصصة في مجال العمل التطوعي، وتقديم أداء متميز وتبني الجودة كمعيار أساسي.

مبادرات مبتكرة

من المبادرات المهمة في سياق مشروع زايد للعمل الإنساني، «ملتقى العطاء العربي» الذي تحتضنه إمارة أبوظبي، ويسلط الضوء على التنمية المجتمعية في العالم العربي، ويعمل على ترسيخ ثقافة العطاء والمسؤولية الاجتماعية لدى الشركات، بالإضافة إلى تعزيز دور الشباب في التطوع والمشاركة الاجتماعية.

كما يعدّ «مهرجان العطاء» من المبادرات الثقافية والإنسانية الطموحة، التي تجمع تحت مظلتها آلاف المواطنين والوافدين في أبوظبي لعمل لوحات بشرية تجسيداً لعطاء المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وتعتبر مبادرة «أيادي العطاء» إحدى الثمار الزاهية لمشاريع سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، والتي تهدف إلى إعادة نعمة البصر أو تصحيح التشوهات البصرية لدى الأطفال المعوزين.

أما برنامج «تدريب بلا حدود» المنبثق من مشروع زايد للعمل الإنساني، فيهدف إلى صقل مهارات الكوادر الطبية، وتطوير أدائهم في مجالات طب الطوارئ أثناء تفشي الأوبئة، وظهور الأزمات، وحدوث الكوارث الطبيعية، ويعد البرامج الأول من نوعه، وهو من المبادرات المبتكرة والنوعية على مستوى العالم.