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حاكم عجمان يواصل استقبال جموع المهنئين بشهر رمضان

حاكم عجمان يواصل استقبال جموع المهنئين بشهر رمضان
10 ابريل 2023 00:33

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان في قصر الزاهر الليلة، جموع المهنئين بمناسبة شهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموّهما التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة من سعادة زاهر عبدالفاضل عجب، القنصل العام لجمهورية السودان في دبي والإمارات الشمالية، ومن كبار المسؤولين، وأبناء القبائل، وعدد من المواطنين والمقيمين بالدولة، الذين أعربوا عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة المباركة، راجين المولى عز وجل أن يعيدها على سموهما بموفور الصحة ودوام العافية وعلى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها والأمتين العربية والإسلامية بالتقدم، والرقي، واليُمن، والبركات.

حضر المقابلات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، والشيخ سلطان بن على النعيمي، والشيخ محمد بن علي النعيمي وعدد من الشيوخ ومدراء الدوائر وكبار المسؤولين.

 

 

 

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