عبدالله بن بيه: في يوم زايد للعمل الإنساني نستذكر خصال القائد المؤسس ومآثره الحسنة
عبدالله بن بيّه
10 ابريل 2023 00:25
اعتبر معالي العلامة عبدالله بن بيه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، رئيس منتدى أبوظبي للسلم (يوم زايد للعمل الإنساني) سنة حميدة، لتذاكر خصال القائد المؤسس الشيخ زايد، طيب الله ثراه، والتنويه بإرث سموه ومآثره الحسنة خاصة ما يتعلق بفعل الخير والعمل الإنساني. وقال ابن بيه في تصريح له بهذه المناسبة، إن عطاء الشيخ زايد كان عطاءً بلا مَن، وبذلاً بلا انتظار جزاء ولا شكور، وهي معان تجسدت في منهج دولة الإمارات العربية المتحدة التي لا تتوانى في إغاثة المنكوبين وإعانة المحتاجين ومساعدة دور الأيتام وبناء المستشفيات، وغيرها من أوجه البر والإحسان في مختلف القارات. وأكد معاليه أهمية ربط الأجيال الناشئة بهذه القيم الأصيلة والشيم النبيلة، وذلك الطموح والتطلع وتلك الرؤية الواضحة والرأي المستنير، وغيرها من الخصال التي ميزت المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، لتسير الأجيال على نهجه وتقتفي أثره وتبني وتشيد وتحافظ على مسيرته المباركة.. سائلاً الله أن يغفر للشيخ زايد وأن يرحمه ويرفع درجته في الصالحين، وأن يحفظ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله ونائبيه وولي عهده وإخوانهم حكام الإمارات، ويديم على بلدنا الازدهار والنماء.