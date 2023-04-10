نهج المؤسس يرسم «طريق الأجيال»  في «وطن الإنسانية»

رضا سليم (دبي)

يحتفل الوسط الرياضي بيوم زايد للعمل الإنساني الذي يصادف 19 رمضان من كل عام، تخليداً لذكرى رحيل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، استذكاراً لدور مؤسس الدولة، ومساهماته الإنسانية الكبيرة للوطن والعالم أجمع، في رسالة وفاء إلى الوالد المؤسس الذي أفنى عمره في بناء الوطن، وترسيخ قواعد الرخاء والازدهار والتعليم والأمن والتعايش بسلام في هذا الوطن، وتحول إلى ما هو عليه الآن، واحة سلام وازدهار، منهجه السعادة والإبداع، ووضع نهجاً تترجمه القيادة الرشيدة، سيراً على خطى الوالد المؤسس. وغرس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، العمل الإنساني في الأجيال، وأصبحت الإمارات وطن الإنسانية، بكل ما تحمله الكلمة من معنى، من خلال قائمة طويلة من الأحداث والفعاليات التي تكشف ما تقدمه الدولة للعمل الإنساني في المجال الرياضي. وحمل 2018، شعار «عام زايد»، ليكون مناسبة وطنية، تقام للاحتفاء بالوالد المؤسس، بمناسبة ذكرى مرور 100 عام على ميلاده، فكان ولا يزال نبض الوطن، كان اهتمامه بالرياضة كبيراً بالمعنى المفهوم والشامل، وبصمات أيادي زايد الخير البيضاء واضحة على كل معلم رياضي في الدولة، فهو المؤسس الأول للمنشآت كافة التي تخص الرياضة، كما أنه الملهم الأول لكل من حققوا إنجازات لهذا الوطن الغالي، ليظل زايد الخير المثل الأعلى لكل أبناء هذا البلد في شتى المجالات، على رأسها الرياضة.

يتصدر ماراثون زايد الخيري، والذي يقام سنوياً في نيويورك بحديقة سنترال بارك الشهيرة، ويخصص ريعه لمصلحة مرضى الكلى للمستشفى التخصصي لأبحاث الكلى بأميركا، قمة العمل الإنساني.

وجاءت انطلاقة ماراثون زايد في أميركا عام 2005، بدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بهدف مد يد العون للمرضى، من خلال تلك الفعالية الخيرية، ويشارك فيه سنوياً نخبة من أفضل العدائين والعداءات في مسافة السباق 10 كيلومترات، وأغلبهم من أبطال العالم المتميزين في مسافة النصف ماراثون، وهو ما يؤكد أن الماراثون بكل لغات العالم.

في الوقت الذي يقام ماراثون زايد الخيري العالمي في مصر، ويتنقل بين الأقصر والقاهرة والسويس والإسكندرية ويذهب ريعه لعلاج الأطفال المصابين بالسرطان والفشل الكبدي، والمرضى في المستشفيات، بالإضافة إلى ماراثون زايد في أبوظبي الذي انطلق للمرة الأولى عام 2001، بتوجيهات ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حيث يقام بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي ويشارك في دعمه العديد من الشركات والمؤسسات الرسمية والأهلية، تأكيداً لروح العطاء والخير التي دعا لها وسار عليها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويحمل الماراثون اسمه.

ويتصدر اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الدورات الرياضية خلال شهر رمضان المبارك، وبات اسم «زايد» عنواناً لكل البطولات خلال السنوات الأخيرة، ودائماً ما تتزين منشآت مجمع ند الشبا الرياضي في كل عام بصور الوالد المؤسس، والتي تغطي الجدران الخارجية للمجمع الرياضي، وتتعطر الصالات الرياضية بكلمات قصيدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي حملت عنوان «نم قرير العين بعد التعب يا أبي الأكبر من بعد أبي»، والتي غناها الفنان حسين الجسمي في ملحمة في حب الأب وملهم الأجيال.

ولم تكن الاحتفالية وحدها في برنامج يوم زايد للعمل الإنساني، بل امتدت إلى شعار «هذا ما يحبه زايد»، وهو شعار جائزة «البصمة الرياضية.. قدرات بلا حدود» التي أطلقها مجلس دبي الرياضي ومؤسسة وطني الإمارات، وذلك ضمن فئات جائزة «وطني الإمارات للعمل الإنساني»، وذلك في إطار محور التنافس: «مسؤولية العمل الإنساني في القطاع الرياضي»، التي تهدف إلى تشجيع العمل التطوعي في المجال الرياضي، من خلال المبادرات المجتمعية التي تحقق الأهداف الإنسانية، بحيث يكون لتلك المبادرات أثر إيجابي على القطاع الرياضي، وضمن فئتي الأفراد والمؤسسات، من خلال إنجازات سبق لها أن حققت نجاحات على المستوى المحلي‪.

ومن الدورات الرمضانية إلى البطولة، حيث أطلق نادي دبي للشطرنج والثقافة بطولة الوفاء لزايد الشطرنجية، ووصلت إلى النسخة 20، حيث انطلقت البطولة عام 2002، تحت اسم الوفاء للوالد المؤسس، وتغير المسمى عام 3005، تحت اسم الوفاء لزايد، ويشارك فيها كل عام عدد كبير من اللاعبين واللاعبات من جنسيات مختلفة، وباتت ضمن البطولات المعروفة خلال شهر رمضان المبارك.

بطولات تحمل اسم زايد

كأس زايد لكرة القدم عام1971

كأس زايد لمونديال مدن العالم للشطرنج 2012

كأس زايد للخيول العربية

كأس زايد للأندية الأبطال لكرة القدم

كأس زايد للسوبر الإماراتي البحريني لليد

كأس زيد للبطولة العربية للشطرنج

كأس زايد للبليارد العربية

بطولة عام زايد العربية للرياضة الجامعية

كأس عام زايد لسوبر الخليج العربي

كأس عام زايد للجودو 2018

أصحاب الهمم كأس بطولة عام زايد لألعاب القوى

كأس عام زايد للاعبين القدامى

بطولة عام زايد 2018 للرماية بالعين

كأس عام زايد للجولف

بطولة «عام زايد» الرمضانية

بطولة عام زايد للجاليات لكرة القدم

سباق زايد الدولي للدراجات

بطولة الوفاء لزايد الشطرنجية

ماراثون زايد في نيويورك

ماراثون زايد في مصر

ماراثون زايد في أبوظبي