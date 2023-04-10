«الاتحاد الخيرية» تنفذ 3 مبادرات لإسعاد الأيتام والنزلاء

عجمان (وام)

نظمت مؤسسة الاتحاد الخيرية بعجمان 3 مبادرات بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، وإحياء لذكرى الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والتذكير بأعماله الخيرية.

وأشارت المؤسسة، إلى أن هذه المبادرات تتضمن إقامة حفل إفطار جماعي للأيتام، وإفطار صائم لعدد 1,775 نزيلا بالتعاون مع المؤسسة العقابية والإصلاحية بعجمان، بالإضافة إلى مبادرة المير الرمضاني بعنوان (لم ننساكم)، لتوفير بطاقة المير الرمضاني بقيمة 500 درهم لعدد 41 أسرة من أسر النزلاء في المؤسسة العقابية والإصلاحية بعجمان.

وأكد ناصر بن علي الجنيبي، المدير التنفيذي لمؤسسة الاتحاد الخيرية بعجمان، أن يوم زايد للعمل الإنساني ذكرى جليلة وعظيمة لأبناء الدولة.