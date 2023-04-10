الثلاثاء 11 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«الاتحاد الخيرية» تنفذ 3 مبادرات لإسعاد الأيتام والنزلاء

«الاتحاد الخيرية» تنفذ 3 مبادرات لإسعاد الأيتام والنزلاء
10 ابريل 2023 04:22

عجمان (وام)

أخبار ذات صلة
بالعربي وأزارو.. سباق الهدافين في عجمان
رئيس الدولة: زايد غرس حب الخير والإحسان في نفوسنا

 نظمت مؤسسة الاتحاد الخيرية بعجمان 3 مبادرات بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، وإحياء لذكرى الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والتذكير بأعماله الخيرية.
وأشارت المؤسسة، إلى أن هذه المبادرات تتضمن إقامة حفل إفطار جماعي للأيتام، وإفطار صائم لعدد 1,775 نزيلا بالتعاون مع المؤسسة العقابية والإصلاحية بعجمان، بالإضافة إلى مبادرة المير الرمضاني بعنوان (لم ننساكم)، لتوفير بطاقة المير الرمضاني بقيمة 500 درهم لعدد 41 أسرة من أسر النزلاء في المؤسسة العقابية والإصلاحية بعجمان.
وأكد ناصر بن علي الجنيبي، المدير التنفيذي لمؤسسة الاتحاد الخيرية بعجمان، أن يوم زايد للعمل الإنساني ذكرى جليلة وعظيمة لأبناء الدولة.

عجمان
يوم زايد للعمل الإنساني
الشيخ زايد بن سلطان
آخر الأخبار
58 % أهداف أجانب «النمور»
الرياضي
58 % أهداف أجانب «النمور»
اليوم 13:30
فضائح «طوكيو 2020» تؤجل الترشح لـ «الأولمبياد الشتوي»!
الرياضي
فضائح «طوكيو 2020» تؤجل الترشح لـ «الأولمبياد الشتوي»!
اليوم 13:20
أكاديمية فاطمة بنت مبارك تنظم النسخة الـ 5 للشطرنج الخاطف 30 أبريل
الرياضي
أكاديمية فاطمة بنت مبارك تنظم النسخة الـ 5 للشطرنج الخاطف 30 أبريل
اليوم 13:19
لمياء بنت بهيان أول امرأة تتولي منصب نائب رئيس اتحاد الكرة السعودي
الرياضي
لمياء بنت بهيان أول امرأة تتولي منصب نائب رئيس اتحاد الكرة السعودي
اليوم 13:15
400 طن يومياً من ماء زمزم لزوار المسجد النبوي في شهر رمضان
دنيا
400 طن يومياً من ماء زمزم لزوار المسجد النبوي في شهر رمضان
اليوم 13:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©