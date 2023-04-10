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الإمارات

تخصيص عيادة للأطفال مرضى الدم في رأس الخيمة

منى العيان
10 ابريل 2023 04:22

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

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 أكدت الدكتورة منى العيان، مدير مستشفى صقر برأس الخيمة، اهتمام القيادة الرشيدة في دولة الإمارات برفع مستويات الصحة عالمياً في الدولة، وتعزيز ودعم أهداف واستراتيجية مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وذلك بضمان شموليتها على مستوى إمارات الدولة، والذي تمثل مؤخراً في افتتاح عيادة «أمراض وأورام الدم للأطفال)، وذلك في إطار التزام المؤسسة بتوفير أفضل مستويات الرعاية الصحية المتخصصة، حيث تستقبل العيادة الأطفال ممن يعانون أمراض الدم الوراثية وغير الوراثية والأورام.
وأوضحت الدكتورة منى العيان أن العيادة التي تم افتتاحها في المستشفى تقدم خدمات مميزة في التشخيص والعلاج، المرتبطة بأمراض الدم الوراثية وغير الوراثية في الأطفال. 
وبينت العيان أن وجود هذه العيادة داخل الإمارة وفر على المرضى الوقت والجهد، من خلال توفير الخدمة بشكل أقرب وفي مكان واحد في مستشفى صقر، وذلك تزامناً مع استراتيجية الإمارات بجودة الحياة وبتوفير أفضل الخدمات والأجهزة وفق أحدث المعايير العالمية، منوهة بأن العيادة يشرف ويشخص ويعالج فيها استشاري متخصص في أمراض وأورام الدم للأطفال.
نشكر القيادة الرشيدة 
قالت العيان إن افتتاح العيادة الخاصة بأمراض الدم يأتي في إطار السعي المتواصل لتعزيز منظومة الخدمات الصحية التي يوفرها المستشفى لجميع المتعاملين بشكل عام، وللأطفال بشكل خاص، إذ يسعى المستشفى للارتقاء بجودة الرعاية الصحية المخصصة للأطفال إلى مستويات متقدمة، وترسيخ المكانة الريادية لكل من المؤسسة والمستشفى في هذا المجال، مؤكدة شكرها للقيادة التي تعتني وتهتم بالدرجة الأولى بصحة المواطن وكل من يقيم على أرض الإمارات المعطاء، وكل من يسعى جاهداً في منظومة الصحة بالدولة في تذليل كل الصعاب أمام المراجعين والمرضى.
وأكدت أن المؤسسة مستمرة في دعم جميع منشآتها الصحية، بهدف تحقيق الأهداف التي تتزامن مع استراتيجية الإمارات لجودة الحياة، انسجاماً مع استراتيجيتها القائمة على تبني وتطوير منظومة خدمات صحية مستدامة ومتكاملة ومبتكرة، ومتاحة لمختلف أفراد المجتمع الإماراتي، بما يسهم في ترسيخ تنافسيتها على المستويين المحلي والعالمي، وتوفير خدمات رعاية صحية متميزة تواكب الرؤية الوطنية «نحن الإمارات 2031»، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071.

رأس الخيمة
مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
مستشفى صقر
رعاية الأطفال
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