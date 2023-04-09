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سيف وحامد وخالد بن زايد يقدمون واجب العزاء لأسرتي القبيسي والمهيري

سيف وحامد وخالد بن زايد يقدمون واجب العزاء لأسرتي القبيسي والمهيري
10 ابريل 2023 00:14

قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وعدد من الشيوخ، واجب العزاء بوفاة الشابين محمد شيبان محمد المهيري، وأحمد جمعة أحمد هامل القبيسي، وذلك في مجلس العزاء بالخبيصي في مدينة العين.

وأعرب سموهم عن صادق تعازيهم لأسرتي وذوي الفقيدين، داعين الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

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