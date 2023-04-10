جامع الشيخة سلامة.. تحفة معمارية في العين

محمد البلوشي (العين)

أنشئ جامع الشيخة سلامة عام 1981 في قلب مدينة العين، ويعتبر تحفة معمارية تاريخية، وواحداً من المشروعات الكبيرة المكملة لجماليات المدينة، وجرى إعادة بنائه بطراز حديث دون قبة وأفتتح عام 2011.

ويمتاز المسجد بتصميم معماري فريد حيث يضم أحد أفضل أنظمة التبريد والتكييف التي تعمل على توفير الطاقة، كما يضم مواقف سيارات في الطابق السفلي. وتبلغ مساحة البناء ‬17 ألفاً و‬500 متر مربع، كما تبلغ سعة المسجد 5000 مصل، حيث تسع قاعة المصلى الداخلية ‬3100 مصل، ويسع الصحن الخارجي، والذي يتميز بمظلة متحركة تقي المصلين من الشمس 1125 مصلياً، فيما يضم الدور العلوي، قاعة مصلى للنساء، تسع ‬640 مصلية. ويتألف التصميم الخارجي للمسجد من مئذنتين منتصبتين على جانبيه، يصل ارتفاع كل منهما ‬50 متراً، وتحملان على الجهات الأربع ساعات إلكترونية، تبين الوقت ومواقيت الأذان والإقامة.

يذكر أن جامع الشيخة سلامة، سمي باسم والدة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ويحظى بمكانة خاصة لدى أهالي المدينة، باعتباره من أكبر وأقدم المساجد في العين. وفاز الجامع بجائزة الهندسة المعمارية العربية في السعودية 2017.