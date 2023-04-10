فتوى: من نام عن أداء الصلاة في وقتها، هل يؤثر ذلك على صحة صومه؟

فتاوى الصيام

ورد لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي سؤال حول من نام عن أداء الصلاة في وقتها، هل يؤثر ذلك على صحة صومه؟ فقال يجب على الصائم أن يحافظ على أداء الصلوات في وقتها ولا يؤخرها؛ لقوله تعالى: ‌(حَافِظُوا ‌عَلَى ‌الصَّلَوَاتِ ‌وَالصَّلَاةِ ‌الْوُسْطَى، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ)، «سورة البقرة: الآية 238». فإن أخَّرها بسبب النوم؛ فصومُه صحيحٌ،ولْيحرِصْ الصائمُ على أن يتّخذ لنفسه من الوسائل ما يُمكِّنُه من أداء الصلاة في وقتها حتى يكتملَ له أجرُ الصوم والصلاة.

فتاوى النساء

كما ورد للمجلس سؤال «إذا كانت المرأةُ في وضع النفاس، ثم طهُرت قبل أن تُكملَ ستين يوماً، فهل تتركُ الصلاةَ والصيامَ أم تستمرُّ؟

أجاب المجلس بأن «مدةُ النفاسِ ستون يومًا، فإذا توقَّفَ الدمُ أثناءَها؛ تكون المرأةُ طاهرةً، فتغتسِلُ وتصلي وتصومُ. فإذا عاد إليها الدمُ تركت الصلاةَ والصومَ وهكذا حتى تُكمِلَ ستين يومًا، إلا إذا كانت مدةُ الانقطاع خمسةَ عشرَ يومًا، فهو حيضٌ جديدٌ، فإن استمرَّ الدمُ بعد ستين يوماً، صار دمَ استحاضةٍ، تُعتبَر طاهرةً، تصلِّي وتصومُ» .