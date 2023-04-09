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حمدان بن زايد يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك

حمدان بن زايد يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك
9 ابريل 2023 22:05

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة المهنئين بشهر رمضان الكريم من أعيان وأبناء منطقة الظفرة وذلك في قصر السِيف بمدينة الظنة.

فقد تقبل سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة من مديري الدوائر الحكومية والمؤسسات وأعيان وأبناء منطقة الظفرة الذين صافحوا سموه مباركين له شهر الرحمة والمغفرة ومتمنين لسموه موفور الصحة والسعادة ولقيادتنا الرشيدة ودولتنا العزيزة دوام الخير والعزة.

وقد بادلهم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان التهاني بشهر رمضان المبارك، مبتهلين إلى المولى تبارك وتعالى أن يديم على دولة الإمارات وشعبها نعمة الأمن والأمان والخير والتقدم والازدهار في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».

حضر الإستقبال.. سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى مملكة البحرين وسعادة أحمد مطر الظاهري رئيس مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسعادة ناصر محمد المنصوري وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسعادة عيسى حمد بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وسعادة محمد علي المنصوري مدير عام بلدية منطقة الظفرة وسعادة العميد حمدان سيف المنصوري مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة وسعادة حمد خميس المنصوري المدير التنفيذي لمستشفيات الظفرة وعدد من المسؤولين.

 

 

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