محمد بن راشد يكرّم الفائزين بميدالية التميز العلمي ووسام البحث العلمي

كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، الفائزين بميدالية التميز العلمي ووسام البحث العلمي.

وكتب سموه على موقع تويتر «استقبلنا اليوم مجموعة من العلماء والباحثين... وكرمنا الفائزين بميدالية التميز العلمي ووسام البحث العلمي».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «علماء في الطب والطاقة والذكاء الصناعي وعلم الوراثة وباحثون واعدون في دولة الإمارات.. بهم ومعهم ترتقي الدول وتتقدم الشعوب وتتخرج أجيال جادة على طريق العلم والمعرفة».

استقبلنا اليوم مجموعة من العلماء والباحثين … وكرمنا الفائزين بميدالية التميز العلمي ووسام البحث العلمي .. علماء في الطب والطاقة والذكاء الصناعي وعلم الوراثة وباحثين واعدين في دولة الإمارات .. بهم ومعهم ترتقي الدول وتتقدم الشعوب وتتخرج أجيال جادة على طريق العلم والمعرفة pic.twitter.com/aWbtLW0rY6 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 9, 2023