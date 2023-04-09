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محمد بن راشد يكرّم الفائزين بميدالية التميز العلمي ووسام البحث العلمي

محمد بن راشد يكرّم الفائزين بميدالية التميز العلمي ووسام البحث العلمي
9 ابريل 2023 19:21

كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، الفائزين بميدالية التميز العلمي ووسام البحث العلمي.
وكتب سموه على موقع تويتر «استقبلنا اليوم مجموعة من العلماء والباحثين... وكرمنا الفائزين بميدالية التميز العلمي ووسام البحث العلمي».
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «علماء في الطب والطاقة والذكاء الصناعي وعلم الوراثة وباحثون واعدون في دولة الإمارات.. بهم ومعهم ترتقي الدول وتتقدم الشعوب وتتخرج أجيال جادة على طريق العلم والمعرفة».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
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