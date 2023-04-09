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الإمارات

الطقس المتوقع على الإمارات غداً

الطقس المتوقع على الإمارات غداً
9 ابريل 2023 18:44

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر، مع ارتفاع في درجات الحرارة.
والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً. وتكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية/ 15 إلى 25 تصل 35 كم/س.
الخليج العربي: خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:06والمد الثاني عند الساعة 03:23 والجزر الأول عند الساعة 09:41 والجزر الثاني عند الساعة 20:59.
بحر عمان: خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 23:52 والجزر الأول عند الساعة 18:27 والجزر الثاني عند الساعة 06:47.

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المصدر: وام
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