فترة الصيام ستتجاوز 14ساعة في الإمارات بدءاً من 11 أبريل

قالت جمعية الإمارات للفلك أنه ابتداء من 11 أبريل الحالي ستتجاوز طول فترة الصيام "النهار الشرعي" خلال ما تبقى من الشهر الفضيل الـ14 ساعة في عموم المناطق بالإمارات.

وقال إبراهيم الجروان رئيس الجمعية " يتغير طول فترتي النهار والليل خلال العام اعتماداً على مقدار ميل الشمس من خط الاستواء ودائرة عرض المكان، فكلما اقتربت الشمس من خط الاستواء أصبح طول الليل والنهار أقرب للتساوي فيما يبلغ طول النهار غايته في النصف الشمالي من الأرض عندما تبلغ الشمس مدار السرطان 23.5 شمالاً، ويبلغ طول الليل غايته في النصف الشمالي من الأرض عندما تبلغ الشمس مدار الجدي 23.5 جنوبا وتطول فترة النهار أو الليل كلما ابتعدنا عن المناطق بين المداري واتحهنا نحو المناطق القطبية حيث تشهد نهارا أو ليلا مستمرا لعدة أشهر نهارا متواصلا في الصيف و ليلا متواصلا في الشتاء.



وأوضح أنه في الإمارات وخلال العام يكون طول النهار الشرعي في أقصى مقدار بين 17 إلى 25 يونيو حيث تبلغ قرابة 15:13 فيما يتجاوز 15 ساعة بين 28 مايو إلى 16 يوليو ويتجاوز 14 ساعة بين 11 أبريل إلى 31 أغسطس ويتجاوز 13 ساعة بين 2 مارس إلى 12 أكتوبر ويكون دون 13 ساعة بين 12 أكتوبر إلى 2 مارس ليصل إلى أدنى مقدار لطول ساعات النهار الشرعي بين 14 إلى 28 ديسمبر حيث تبلغ قرابة 12:03.