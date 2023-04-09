«جمعية ساعد»: إرث من الخير والعطاء

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت جمعية ساعد للحد من الحوادث المرورية حفلها الخيري «الملتقى الرمضاني السنوي» بمناسبة «يوم زايد للعمل الإنساني»، بحضور العميد المهندس حسين الحارثي رئيس مجلس إدارة الجمعية ومسؤولي ومديري شركاء الجمعية من المؤسسات والهيئات من القطاعين العام والخاص.

وأكد العميد المهندس حسين الحارثي، أن نهج الخير والعطاء راسخ في الإمارات برؤية قيادتها الرشيدة، وعلى إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» مؤسس وباني الدولة.

وأشار إلى أن رسالة جمعية ساعد للحد من الحوادث المرورية لا تقتصر فقط في التوعية المرورية، إنما تمتد إلى دعم الأنشطة الإنسانية والمجتمعية، وذلك بمساعدة الشركاء الاستراتيجيين وعلى رأسهم وزارة الداخلية ودعمها المتواصل.

وقال: «نحرص في هذا اليوم المرتبط بالقائد المؤسس «طيب الله ثراه»، على تنظيم هذه الفعالية السنوية مع الشركاء ترجمة وتعزيزاً لجهود الخير والإنسانية، وتحقيقاً للأهداف الاستراتيجية التي وجِدت من أجلها جمعية ساعد، هذه المؤسسة التي تسعى لدعم جهود الجهات الحكومية في تعزيز السلامة المرورية وأمن الطرق من خلال جهود التوعية المتواصلة للمجتمع الإماراتي بكافة فئاته.



وأضاف: نعمل مع الشركاء في تعزيز منظومة السلامة المرورية عبر مبادرات تثقيفية متواصلة ومتنوعة، وتطوير الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني في سبيل تحقيق ذلك.

كما ألقى الدكتور جمال العامري، الرئيس التنفيذي لجمعية ساعد للحد من الحوادث المرورية، كلمة في الملتقى أكد فيها حرص الجمعية على تعزيز الشراكات من أجل تعزيز جهود السلامة المرورية وتحسين مستويات السلامة والوقاية على الطرق.

وقدم الشكر والتقدير للشركاء الاستراتيجيين وداعمي الجمعية ومشاريعها التوعوية على جهودهم وتقديراً لدعمهم المتواصل.

كما تحدثت جاسبر باسي، رئيسة مجلس إدارة مجموعة كارفير للسيارات في كلمة الشركاء، مؤكدة الحرص من الجميع على أهمية العمل التكاملي لدعم جهود الجهات المعنية بالسلامة المرورية.

كما جرى تكريم الشركاء ورعاة جمعية ساعد للحد من الحوادث المرورية، لإسهاماتهم المتميزة في دعم مشاريع ومبادرات الجمعية.

وجرى كذلك تكريم عدد من الأسر والأطفال بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بحضور سالم السويدي من الهيئة، ومركز النور لرعاية أصحاب الهمم، وذلك بمناسبة «يوم زايد للعمل الإنساني».

وقدم الشاعر مسفر فهد الحارثي قصيدة وطنية في يوم زايد للعمل الإنساني، تضمنت قيم العطاء والإنسانية والتلاحم المجتمعي من خلال سيرة الراحل الكبير، طيب الله ثراه.

وجرى على هامش الملتقى الرمضاني السنوي الذي نظمته جمعية ساعد للحد من الحوادث المرورية، توقيع مذكرة تفاهم بين الجمعية ومجموعة «كارفير للسيارات» تتعلق بدعم جهود التوعية والسلامة المرورية.