دوام الطلبة والمعلمين 3 أيام في رمضان

دينا جوني (دبي)



حددت مؤسسة الإمارات للتعليم مواعيد الدوام الرسمي في شهر رمضان في المدارس الحكومية، والذي ستطبّقه في 17 أبريل الجاري، استناداً إلى تعميم الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.

وسيقتصر دوام الطلبة والمعلمين خلال شهر رمضان على ثلاثة أيام من الاثنين إلى الأربعاء، على أن يطبق نظام المناوبات للكادر الإداري باعتماد الرئيس المباشر خلال أيام الجمعة.

وستطبق المدارس الدوام المرن للحلقتين الثانية والثالثة، فيبدأ الدوام الساعة 9 صباحاً وينتهي الساعة 1 و45 دقيقة لمدارس الذكور، على أن يبدأ الساعة 9 و45 دقيقة وينتهي الساعة الثانية والنصف لمدارس الإناث، بواقع أربع ساعات و45 دقيقة لليوم الدراسي.

وقد تمّ تقليص خمس حصص من النصاب الأساسي للحصص الأسبوعية، وحصة واحدة من مواد الأنشطة بحيث تحول إلى التعلّم الذاتي، على أن يبلغ مجموع الحصص الأسبوعية 31.

ويطبق الدوام المرن بالنسبة لدوام الطلبة بعد اعتماد مدراء النطاق، وذلك بعد مراعاة مسارات الحافلات والمدارس المشتركة بالخطوط، مع ضرورة تواجد المناوبين خلال الفترة الصباحية للتأكد من سلامة وصول الطلبة.

وبناء على دليل تصميم اليوم الدراسي لشهر رمضان، يبلغ إجمالي عدد الساعات الأسبوعية للمعلمين والكادر الإداري 25 ساعة لكل الحلقات. ويبلغ عدد الساعات الرسمية للكادر الإداري التعليمي خمس ساعات ونصف الساعة من الاثنين إلى الأربعاء من الساعة التاسعة إلى الثانية. وستبلغ مدة كل حصة 35 دقيقة بواقع استراحتين يومياً مدة كل منها خمس دقائق. أما يوم الجمعة، فيكون دوام الكادر الإداري من الساعة التاسعة صباحاً لغاية الثانية عشرة ظهراً بالمناوبة.