أصحاب الهمم في "زايد العليا" ينفذون مبادرة "افعل خيراً"
أصحاب الهمم في "زايد العليا" ينفذون مبادرة "افعل خيراً"
9 ابريل 2023 09:26
نفذت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بمناسبة "يوم زايد للعمل الإنساني"، مبادرة " افعل خيراً "، لتوزيع وجبات على الصائمين في محطتي بترول بالتعاون مع شركة أدنوك للتوزيع، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وبمشاركة 20 طالباً من أصحاب الهمم، تأكيداً على مساهمتهم في مختلف الشؤون المجتمعية والمشاركة التطوعية، وتعبيراً عن روح العطاء لأصحاب الهمم.
أقيمت المبادرة في محطتين تابعتين لأدنوك، محطة ربدان بمنطقة المشرف بأبوظبي، ومحطة ربدان على طريق أبوظبي المصفح، وشارك 10 طلاب من أصحاب الهمم في كل محطة، بحضور ممثلي شركة أدنوك للتوزيع وعدد من كوادر الشركة، وممثلي مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي.
وأكدت مؤسسة زايد العليا أن أصحاب الهمم جزء هام في المجتمع وجاءت مساهمتهم في هذا العمل الإنساني والتطوع لأجل العطاء؛ وقالت: تقدر المؤسسة وتعتز بمشاركة منتسبيها في تلك المبادرة، وتوزيع وجبات كسر الصيام بالتعاون مع أدنوك للتوزيع وهيئة الهلال الأحمر الاماراتي، بمناسبة "يوم زايد للعمل الإنساني" الذي نتشرف في المؤسسة بحمل إسمه الغالي ونشعر بمزيد من الفخر والاعتزاز بذلك.
وأشادت المؤسسة بالهدف من المبادرة، ووجهت الشكر إلى أدنوك للتوزيع وهيئة الهلال الأحمر وإلى القائمين على المبادرة على تعاونهم، مشيرة إلى أنها تسعى إلى غرس الأخلاق الحميدة وحب عمل الخير في قلوب منتسبيها من مختلف فئات أصحاب الهمم وتشجعهم على المشاركة في الأعمال التطوعية والإنسانية في إطار تأدية رسالتها النبيلة لرعايتهم وتأهيلهم والعمل على تمكينهم ودمجهم في المجتمع.