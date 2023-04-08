وزير خارجية روسيا يقلّد سفير دولة الإمارات وسام الصداقة

موسكو (وام)

قلّد معالي سيرغي لافروف، وزير خارجية روسيا الاتحادية، الدكتور محمد أحمد الجابر، السفير المفوض فوق العادة لدولة الإمارات لدى روسيا الاتحادية، وسام الصداقة تقديراً لمساهماته الكبيرة في تعزيز العلاقات الإماراتية الروسية.

وأثنى معالي لافروف، خلال حفل تقليد الوسام الذي يمنح بمرسوم من فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، على الجهود التي يبذلها الجابر في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين.

وقدّم الدكتور الجابر شكره على هذا التكريم، مشيراً إلى أنّه يأتي بفضل الثقة التي أولته إياها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، وأكد على استعداد الجانبين لمواصلة تطوير العلاقات الثنائية.