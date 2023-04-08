21.6 ألف مستفيد من «زكاة الفطر» و«كفارة اليمين»

هالة الخياط (أبوظبي)

أفاد سالم سلطان السويدي، مدير مركز أبوظبي في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أن عدد المستفيدين من مبادرتي «زكاة الفطر» و«كفارة اليمين» في مدينة أبوظبي وضواحيها خلال شهر رمضان المبارك يقدر بـ21.637 شخصا، منهم 14.988 شخصا سيستفيدون من مبادرة «زكاة الفطر» و6738 شخصا سيستفيدون من مبادرة «كفارة اليمين». وأوضح السويدي لـ«الاتحاد» أن هاتين المبادرتين تعتبران جزءا من مبادرات حملة «رمضان ...عطاء مستمر» والتي تضم العديد من المبادرات الخيرية والإنسانية التي تهدف إلى توفير رعاية أكبر للشرائح الضعيفة وأصحاب الحاجات والأسر المتعففة، وإحداث نقلة نوعية في برامجها، والانتقال بها إلى نحو أكثر أثراً في تحسين الحياة، والحد من وطأة المعاناة.

وبين السويدي أن الهيئة خصصت 3.008.371 مليون درهم لتنفيذ مبادرة «زكاة الفطر» في أبوظبي، فيما خصصت مبلغ 1.066.116 مليون درهم لتنفيذ مبادرة كفارة اليمين.

ودعا السويدي المواطنين والمقيمين الراغبين بالتبرع لصالح المبادرات الخيرية التي تنفذها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي خلال الشهر الفضيل إلى الاستفادة من القنوات المختلفة التي خصصتها الهيئة، بما يعزز روح التضامن الإنساني من خلال إتاحة الفرصة للمشاركة في أعمالها الخيرية، وفتح الأبواب أمام مساهمات المحسنين وأياديهم البيضاء الممتدة. وحددت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 5 منافذ للتبرع والمساهمة في مبادراتها ومشاريعها الإنسانية خلال شهر الخير، في إطار حملة «رمضان.. عطاء مستمر من خلال التبرع بما قيمته 250 درهماً أو 500 درهم لتأمين المير الرمضاني، أو بما قيمته 15 درهماً لإفطار صائم، أو 25 درهماً لزكاة الفطر، أو 50 درهماً لكسوة العيد، أو 10 درهم صدقات. وخصصت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، حوالي 200 موقعا لجمع التبرعات في جميع إمارات الدولة، خاصة في مراكز التسوق والأسواق الشعبية ومناطق الكثافة السكانية وغيرها من المواقع، إلى جانب عدد من المواقع الأخرى لجمع التبرعات العينية، إضافة إلى التبرع عبر مراكز الهيئة والموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف الذكي، والإيداعات البنكية والرسائل النصية ورقم الهاتف المجاني، وصناديق التبرع النقدية والأجهزة الإلكترونية.

وقدرت الهيئة عدد المستفيدين من برامجها الرمضانية داخل الدولة بـ 831.205 أشخاص، بقيمة 20 مليوناً و146 ألف درهم، وتتضمن إفطار الصائم وزكاة الفطر وكسوة العيد والمير الرمضاني وكسر الصيام.