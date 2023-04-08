الأحد 9 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

21.6 ألف مستفيد من «زكاة الفطر» و«كفارة اليمين»

مبادرات رمضان عطاء مستمر
9 ابريل 2023 02:30

هالة الخياط (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
«أبوظبي للتقاعد» يدعو المشتركين لمراجعة استحقاقاتهم التأمينية
سهيل المزروعي: يوم زايد للعمل الإنساني علامة فارقة في مسيرة الخير والعطاء بالإمارات

أفاد سالم سلطان السويدي، مدير مركز أبوظبي في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أن عدد المستفيدين من مبادرتي «زكاة الفطر» و«كفارة اليمين» في مدينة أبوظبي وضواحيها خلال شهر رمضان المبارك يقدر بـ21.637 شخصا، منهم 14.988 شخصا سيستفيدون من مبادرة «زكاة الفطر» و6738 شخصا سيستفيدون من مبادرة «كفارة اليمين». وأوضح السويدي لـ«الاتحاد» أن هاتين المبادرتين تعتبران جزءا من مبادرات حملة «رمضان ...عطاء مستمر» والتي تضم العديد من المبادرات الخيرية والإنسانية التي تهدف إلى توفير رعاية أكبر للشرائح الضعيفة وأصحاب الحاجات والأسر المتعففة، وإحداث نقلة نوعية في برامجها، والانتقال بها إلى نحو أكثر أثراً في تحسين الحياة، والحد من وطأة المعاناة.
وبين السويدي أن الهيئة خصصت 3.008.371 مليون درهم لتنفيذ مبادرة «زكاة الفطر» في أبوظبي، فيما خصصت مبلغ 1.066.116 مليون درهم لتنفيذ مبادرة كفارة اليمين.
ودعا السويدي المواطنين والمقيمين الراغبين بالتبرع لصالح المبادرات الخيرية التي تنفذها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي خلال الشهر الفضيل إلى الاستفادة من القنوات المختلفة التي خصصتها الهيئة، بما يعزز روح التضامن الإنساني من خلال إتاحة الفرصة للمشاركة في أعمالها الخيرية، وفتح الأبواب أمام مساهمات المحسنين وأياديهم البيضاء الممتدة. وحددت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 5 منافذ للتبرع والمساهمة في مبادراتها ومشاريعها الإنسانية خلال شهر الخير، في إطار حملة «رمضان.. عطاء مستمر من خلال التبرع بما قيمته 250 درهماً أو 500 درهم لتأمين المير الرمضاني، أو بما قيمته 15 درهماً لإفطار صائم، أو 25 درهماً لزكاة الفطر، أو 50 درهماً لكسوة العيد، أو 10 درهم صدقات. وخصصت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، حوالي 200 موقعا لجمع التبرعات في جميع إمارات الدولة، خاصة في مراكز التسوق والأسواق الشعبية ومناطق الكثافة السكانية وغيرها من المواقع، إلى جانب عدد من المواقع الأخرى لجمع التبرعات العينية، إضافة إلى التبرع عبر مراكز الهيئة والموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف الذكي، والإيداعات البنكية والرسائل النصية ورقم الهاتف المجاني، وصناديق التبرع النقدية والأجهزة الإلكترونية.
وقدرت الهيئة عدد المستفيدين من برامجها الرمضانية داخل الدولة بـ 831.205 أشخاص، بقيمة 20 مليوناً و146 ألف درهم، وتتضمن إفطار الصائم وزكاة الفطر وكسوة العيد والمير الرمضاني وكسر الصيام.

الإمارات
رمضان
الهلال الأحمر الإماراتي
زكاة الفطر
أبوظبي
آخر الأخبار
الأرجنتين تشعر بالحرب على ميسي!
الرياضي
الأرجنتين تشعر بالحرب على ميسي!
اليوم 13:26
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق عبارة في الفلبين
عربي ودولي
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق عبارة في الفلبين
اليوم 13:20
مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
الإمارات
دوام الطلبة والمعلمين 3 أيام في رمضان
اليوم 13:06
الشارقة بطل كأس عمر بن حيدر للكاراتيه
الرياضي
الشارقة بطل كأس عمر بن حيدر للكاراتيه
اليوم 13:00
الصحافة العالمية بين «استسلام» الريال و«درس» هالاند!
الرياضي
الصحافة العالمية بين «استسلام» الريال و«درس» هالاند!
اليوم 12:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©