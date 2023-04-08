«تايغر غروب» تساهم بـ25 مليون درهم لدعم حملة «وقف المليار وجبة»

دبي (الاتحاد)

انضمت مجموعة «تايجر جروب»، إلى قائمة الجهات والشركات والمؤسسات ورجال الأعمال والأفراد الذين أعلنوا مساندتهم لحملة «وقف المليار وجبة» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام، حيث أعلنت المجموعة عن مساهمتها بمبلغ 25 مليون درهم لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام. ويشهد سباق الخير الذي أحدثته حملة «وقف المليار وجبة» تنافساً بين مختلف الشركات والجهات والأفراد الذين توافدوا على المشاركة في العطاء والبذل الذي يعبر عن القيم الإنسانية المتجذرة داخل المجتمع في الإمارات، الأمر الذي يبعث برسائل تضامن وتكافل مع الشرائح الأقل حظاً تؤكد لهم أنهم ليسوا بمفردهم.

وتعهدت مجموعة «تايجر جروب»، بتقديم 25 مليون درهم خلال 5 سنوات للمساهمة في تفعيل برامج مستدامة لمكافحة الجوع والقضاء عليه في إطار مؤسسي.

وقال وليد الزعبي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «تايجر جروب»: تعودنا من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على المبادرات الخيرية ذات الأفكار المتجددة، التي ترسي معالم الخير وتحيي في الوقت نفسه سنة الوقف، وهو ما جعل دولتنا محطة عالمية للإنسانية وعنواناً للخير ومنبعاً للعطاء والجود، تتوجه إليها أنظار الباحثين عن الأمل في مختلف أنحاء العالم.

وعبر الزعبي عن فخره بمشاركة المجموعة في حملة «وقف المليار وجبة» التي تجعل من العطاء ثقافة مستدامة كونها تجسد قيم الخير والعطاء المتجذرة في المجتمع الإماراتي، داعياً كافة الشركات العاملة في الإمارات إلى التمسك بمسؤوليتها المجتمعية والمشاركة في مثل هذه المبادرات التي تعمل على تغيير المجتمعات إلى الأفضل.