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بالتعاون مع جمعية الإمارات للإبداع.. 35 طفلا يتيماً على «مائدة الخير»

بالتعاون مع جمعية الإمارات للإبداع.. 35 طفلا يتيماً على «مائدة الخير»
9 ابريل 2023 02:30

الشارقة (وام)

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 نظم فريق مبدعي الإمارات التطوعي بالتعاون مع جمعية الإمارات للإبداع أمس الأول مبادرة مائدة الخير الرمضانية، والتي تزامنت مع مناسبة يوم اليتيم العالمي، وذلك في القاعات الكبرى في مقر جمعية أم المؤمنين بإمارة عجمان، بحضور الشيخ خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للإبداع، و35 طفلا يتيما من منتسبي هيئة الأعمال الخيرية العالمية، إلى جانب عدد من الفنانين ورجال الأعمال والإعلاميين ورعاة الحفل.
وأكد الشيخ خالد القاسمي الرئيس الفخري لفريق مبدعي الإمارات التطوعي أن شهر رمضان هو شهر خير ومودة ورحمة يقبل فيه الناس على عمل الخير حيث تأتي هذه المبادرة الكريمة من قبل الفريق لترسم البسمة على وجوه الأطفال ولتؤكد على معاني وقيم التكافل والتعاون في المجتمع الإماراتي وتعزيز روح المسؤولية لدى أفراد المجتمع تجاه الأيتام وغرس روح المودة والرحمة بينهم.

جمعية الإمارات للإبداع
يوم اليتيم
عجمان
رمضان
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