مجموعة شرف تساهم بمليوني درهم لدعم حملة «وقف المليار وجبة»

دبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة شرف عن مساهمتها بمليوني درهم لدعم حملة «وقف المليار وجبة» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام.

وتسعى الحملة، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية وتتزامن مع شهر رمضان الكريم، إلى توفير شبكة أمان غذائي للفئات الأكثر احتياجاً، لاسيما في الدول التي تمر بتحديات في مجال توفير الأمن الغذائي.

وقال ياسر شرف، نائب رئيس مجموعة شرف: «فخورون بالمشاركة في حملة (وقف المليار وجبة) التي تجسد التزام دولة الإمارات بتقديم يد العون والمساعدة إلى الفئات الأقل حظاً حول العالم، وتوفير شبكة أمان غذائي مستدام في بلدان تعاني من أزمات اقتصادية وآثار الحروب والكوارث الطبيعية، وشهر رمضان الكريم أفضل الشهور، وخير توقيت للبذل والعطاء ومساعدة الآخرين».

وأضاف: «انضمامنا إلى قائمة المساهمين في تدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام بشكل مستدام، يأتي في سياق التفاعل المجتمعي مع حملة (وقف المليار وجبة)، ويعبر عن التزامنا بدعم المبادرات الإنسانية الملهمة التي تطلقها دولة الإمارات كل عام بالتزامن مع الشهر الفضيل».

وتهدف حملة «وقف المليار وجبة» إلى إعادة إحياء الوقف كأداة تنموية للمجتمعات، بما يضمن استدامة العطاء والخير، ويسهم في الجهود العالمية للقضاء التام على الجوع كأحد أهم أهداف التنمية المستدامة، حيث تسعى لإيجاد حلول مستدامة وتنفيذ برامج ومشاريع لمكافحة الجوع، بالشراكة مع عدد من المنظمات والمؤسسات الإنسانية. وتسعى الحملة إلى بلورة حراك مجتمعي على أوسع نطاق، يساهم في تحقيق مستهدفاتها في تقديم العون والغذاء لعشرات ملايين الفقراء والمحتاجين في العالم.