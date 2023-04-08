يقول الله سبحانه وتعالى: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا * خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا)، «سورة الكهف: الآيات 107 - 108».، ويقول جل ذكره: (إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ)، «سورة يس: الآية 12»، ويقول عز من قائل: (وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ * وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ * ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ)، «سورة النجم: الآيات 39 - 41».

وعن عوف بن مالك رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، ويصلون عليكم وتصلون عليهم»، (صحيح مسلم، 1855).. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن من الناس مفاتيح للخير، مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه»، (سنن ابن ماجه).

الصدقة

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له»، (صحيح مسلم).

لا تنسى ذاكرة الشعوب وأجيالها، أولئك القادة والعظماء الذين مكن الله تعالى لهم في الأرض، فأسسوا لشعوبهم وللعالم، دولاً قوية البنيان، واضحة الأركان، هانئة بالإيمان والعدل والتسامح والإحسان، وهذا ما شاده للدين وللوطن وللإنسان، المغفور له القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي انتقل إلى رحاب مولاه مساء (19) من شهر رمضان لعام (1425 هـ).

العمل الإنساني

وقد دعا مجلس الوزراء الشعب الإماراتي إلى جعل يوم (19) من شهر رمضان المبارك «يوم العمل الإنساني الإماراتي» وفاءً وعرفاناً للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأدخله فسيح جناته.

وهذه الذكرى ستبقى ماثلة في وجداننا، فالأفذاذ من أمثال زايد الخير والعطاء لن يطوي التاريخ ذكراهم، فهو مؤسس دولة، وربان وطن، وحكيم نافذ البصيرة والبصر، كما كان القائد المؤسس، أحد صناع التاريخ المعاصر مما يحتم علينا اتخاذ سيرته، طيب الله ثراه، منهجاً في الإنجازات الوطنية والإنسانية، وفي تقدم الحياة وتطويرها.

إنجاز

لقد مكن الله للشيخ زايد، ولإخوانه حكام الإمارات، فأقاموا دولة الاتحاد التي ننعم في مرابعها إخوة مترابطين، والاتحاد أهم إنجاز القادة، وكان طيب الله ثراه يقول: «أؤمن بضرورة مشاركة الشعب في تحمل المسؤولية وفي الشورى.. إن هدفنا في الحياة هو تحقيق العدالة والحق، ومناصرة الضعيف على القوي.. إن الثروة الحقيقية هي ثروة الرجال، وليست المال والنفط، ولا فائدة في المال، إذا لم يسخر لخدمة الشعب».

هكذا ستبقى يا زايد الخير والعطاء، يا رمز الأصالة والانتماء في قلوبنا حياً، وألسنتنا تلهج لله بالدعاء لك، رحمك الله وأنزلك في جنان الفردوس.

الفوائد

ونحن نستذكر اليوم زايد القائد والقدوة، والسيرة والمسيرة، وتخليد التاريخ لذكره، وبقاءه خالدا في نفوس البشرية، نتدبر وندرك فضل مكانة الإمام العادل، ومنزلته في جنات الفردوس، وبقاء آثاره من الصالحات الباقيات.