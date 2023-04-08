مسجد الشهداء.. نموذج للعمارة الإسلامية

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

يمثل مسجد شهداء القوات المسلحة، التي يمتد على مساحة 2200 متر مربع، معلماً من معالم مدينة زايد في منطقة الظفرة، ونموذجاً متميزاً للعمارة الإسلامية بما يضمه من مشغولات ونقوش مبدعة ومتنوعة تمتد بين أرجائه وعلى جدرانه لتنقل المصلى إلى عالم من الهدوء والاسترخاء.

وتم بناء المسجد بتوجيهات من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في عام 1980 قبل أن يتم تجديده عام 2013 بتصاميم مستوحاة من النمط الإسلامي والتراث الإماراتي وقصر الحصن في أبوظبي. ويتميز المسجد الذي يتسع لأكثر من 1200 مصل بموقعه الاستراتيجي وسط مدينة زايد ليخدم زوار المدينة وقاطني الأحياء السكنية القريبة، كما أن قاعة المسجد تخلو من الأعمدة الداخلية بجانب ارتفاع المسجد ووجود قبة متميزة بنقوش من العمارة الإسلامية، وتتوافق جميع مرافق المسجد مع احتياجات أصحاب الهمم.

ويعتمد نظام الإنارة في المسجد على أفضل الأنواع الموفرة للطاقة حيث تم ربطه بنظام ذكي يسمح بالإنارة الخارجية مع غروب الشمس والإنارة الداخلية مع دخول المصلين.

وتم توفير نظام صوتي يغذي المسجد بجانب مصلى النساء الذي تم تزويدها بشاشة عرض يمكن من خلالها تمكين النساء من متابعة خطبة الجمعة.

ويحتوي المسجد على مكتبة تتسع لأكثر من 100 زائر وتضم عدداً من المراجع الإسلامية بالإضافة إلى عناوين أخرى.

وتنتشر حول المسجد أنواع متعددة من النباتات البرية المحلية التي تتميز بقدرتها على تحمل الجفاف ودرجات الحرارة العالية وتتوافق مع البيئة المحلية مما يضفي مزيداً من المتعة والبهجة وسط المصلين ومرتادي المسجد.