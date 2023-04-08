مدير الخدمات العامة لـ «الاتحاد»: جمع 400 طن من النفايات البلدية الصلبة العام الماضي

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

كشف المهندس خالد فضل العلي، مدير عام دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أن محطات إعادة التدوير تمكنت خلال العام الماضي، من جمع 399.750 طناً من النفايات البلدية الصلبة «القمامة».

وذكر أن إمارة رأس الخيمة بها مصنع فرز واحد لفرز المواد القابلة لإعادة التدوير من النفايات البلدية الصلبة في منطقة القصيدات، كما يتوافر (5) مراكز لإعادة تدوير موزعة على مختلف مناطق الإمارة.

وأشار إلى أن الهدف من تلك المحطات هو زيادة التوعية لدى شرائح المجتمع بأهمية المحافظة على البيئة نظيفة، وتحقيق المشاركة المجتمعية، عبر تقليل وإعادة استخدام المواد القابلة لإعادة التدوير.

وقال المهندس خالد العلي: إن أعداد المدارس المشاركة ضمن مبادرة المدارس الخضراء بلغت 22 مدرسة، حيث تهدف المبادرة إلى غرس مبادئ الاستدامة وأهدافها بين الطلاب والمعلمين والمجتمع، وفصل المخلفات عن المصدر وتحقيق أعلى معدلات إعادة التدوير.

وأضاف إن الدائرة تشجع البستنة، وخلق بيئة زراعية خضراء جميلة، وترشيد استهلاك المياه، وإعادة تدوير المياه الرمادية، وحماية الحيوانات والطيور من الانقراض بسبب الممارسات البيئية الخاطئة، والحد من تلوث البيئة والانبعاثات الكربونية، وتقليل العبء على مصادر المياه والصرف الصحي.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة تتمثل في التعريف والتسجيل عبر الإعلان عن المبادرة، والاطلاع على معايير المبادرة وأسس التقييم، ثم التسجيل في المبادرة، والمرحلة الثانية في التخطيط والتنفيذ وتسليم الملفات وإعداد وتسليم خطة عمل من المدارس المشاركة وتنفيذ خطة العمل، واعتماد محاضرات التوعية والزيارات الميدانية لمرافق الدائرة وتسليم الملفات كاملة معززة بالإثباتات اللازمة للإنجازات والمقترحات.

وذكر أن المرحلة الثالثة من المبادرة تتمثل في تقييم المشاركات وتسليم الجوائز من خلال تقييم الملفات المقدمة وإعلان الفائزين وتسليم الجوائز والشهادات، مشيراً إلى أن المبادرة تهدف إلى الحفاظ على مياه الشرب العذبة، والعمل على إدارة مياه الأمطار من أسطح المدارس، حيث يتم وضع سياسة ترتبط بمبادرة المدارس الخضراء تتضمن صياغة رسالة ورؤية للمدرسة تتعلق باهتمام المدرسة بقضايا البيئة لتكون دليلاً تقتدي به، وتحث كل من يعمل بها على العمل من أجل ذلك، وكذلك من أجل تزويد الطلاب بفهم أفضل لكيفية دعم البيئة والحفاظ عليها وحمايتها.

وأشار إلى أنه من الضروري خلق وعي بتأثير الأفراد على البيئة، وتعليم الطلاب الطرق التي تؤثر بشكل إيجابي على البيئة، ومن ثم إحداث فرق ملموس حقيقي، مما يساهم في فهم الطالب لدوره تجاه البيئة والحياة بشكل عام، ويجب على الطالب التفاعل والتعاون مع المدرسة من أجل حصول المدرسة على اللقب والفوز بتصنيف عالٍ، وذلك من خلال القيام بالتقاط صورة للطالب أو تسجيل فيديو له، وهو يطبق الممارسات البيئية الصحيحة، ويدعو المجتمع إلى تطبيقها.

وذكر أن أهم مراحل اختيار المشروع والملفات المشاركة في الخطوة الأولى من تقييم ملف المبادرة المقدم من المدرسة المشاركة حسب البنود، والخطوة الثانية في تقييم لجنة الاستدامة، حيث سوف يقوم فريق الاستدامة الخاص بالمدرسة المشاركة بتقديم عرض تقديمي للجنة التقييم، حسب البنود، مشيراً إلى أن الموعد النهائي لهذه المبادرة والجوائز المخصصة 27 يونيو 2023 المقبل، ضمن حفل الختام والتكريم والذي يتضمن جوائز نقدية وشهادة مشاركة.

استدامة

قال المهندس خالد العلي إن مبادرة الفنادق الخضراء الهدف منها هو تعميق مفهوم الاستدامة البيئية لدى قطاع الضيافة وتعميق مفهوم إعادة التدوير ومعالجة فضلات الطعام بطرق علمية مبتكرة والتشجيع على الاهتمام بقطاع الزراعة الاستهلاكية والتجميلية، واستغلال المساحات الخضراء لدى الفنادق، وتعميق مفهوم فصل المخلفات سواء مخلفات صلبة أو مياه الصرف الصحي، وبيان أهمية تطبيق الممارسات البيئية الصحيحة، وتأكيد ضرورة السياحة البيئية لعكس الصورة الحضارية والبيئية للإمارة، حيث تأتي هذه المبادرة بالتنسيق والتعاون بين هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة.