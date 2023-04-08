قائد عام شرطة دبي يستقبل القنصل السنغافوري

دبي (الاتحاد)

التقى معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، في نادي ضباط شرطة دبي، سيد محمد رازف الجنيد، القنصل العام لجمهورية سنغافورة في دبي، بحضور اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء جمال الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، واللواء أحمد بن غليطة، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، وعدد من كبار الضباط.

وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون، والتنسيق بين شرطة دبي والقنصلية السنغافورية، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.