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بلدية الظفرة توفر برامج تدريبية لطلبة الجامعات

برامج تدريبية لطلاب الجامعات في الظفرة (من المصدر)
9 ابريل 2023 02:29

إيهاب الرفاعي (الظفرة)

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وفرت بلدية منطقة الظفرة برامج تدريبية وعملية لطلاب الجامعات في مختلف المواقع الإنشائية التابعة لها، وذلك لدعمهم في اكتساب المهارات والمعرفة والخبرات العملية وتجهيزهم لبدء الحياة المهنية الخاصة بهم بعد التخرج، وتم تعريف الطلاب خلال الزيارات الميدانية في المواقع التابعة لبلدية الظفرة على أهمية إتباع إجراءات الأمن والصحة والسلامة في مواقع البناء والإنشاءات وذلك بهدف الحفاظ على أمن وسلامة الجميع.
وأشاد الطلاب بأهمية هذه البرامج في إكسابهم مهارات المعرفة والخبرات العملية التي يجب أن يكون الطالب والطالبة ملماً بها قبل التخرج وبدء حياته العملية وهو ما يسهم في تجهيز الطالب للاحتكاك بسوق العمل بشكل منظم مما ينعكس على كفاءته وقدرته على التعامل بشكل أكثر إيجابية في مواقع العمل المختلفة بعد التخرج.
وتحرص بلدية الظفرة على الالتزام بمعايير واشتراطات الأمن والسلامة في مواقع البناء والتشييد للحفاظ على سلامة الجميع، وقامت في هذا الإطار بتنفيذ مجموعة من الجولات التفتيشية للتأكد من التزام الشركات بمتطلبات السلامة والصحة المهنية.

بلدية الظفرة
الظفرة
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