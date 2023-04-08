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سالم بن سلطان القاسمي: الإمارات نموذج حضاري في التعددية الثقافية والدينية

سالم بن سلطان القاسمي: الإمارات نموذج حضاري في التعددية الثقافية والدينية
8 ابريل 2023 18:12

أكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد نموذجاً حضارياً في إدارة التعددية الثقافية والدينية من خلال التسامح والتعايش وقبول الآخر.

جاء ذلك خلال استضافة المجلس الرمضاني الذي أقيم برعاية الشيخ سالم بن سلطان القاسمي في مجلسه بمنطقة الدهيسة بمناسبة شهر رمضان المبارك، حفل إفطار مبادرة «سنة أولى صيام» في نسختها الرابعة.

وتأتي المبادرة بهدف غرس حب الصوم في نفوس الأبناء وتحفيزهم، وإدخال البهجة والسرور عليهم وعلى ذويهم، وذلك بحضور 200 مدعو من الضيوف والأسر، بينهم 50 طفلاً من مختلف الجنسيات، وتم تكريم الأطفال بهدايا وشهادات، تقديراً لمشاركتهم.

حضر حفل الإفطار الشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي والسفير زاهر عبد الفاضل عجب قنصل عام جمهورية السودان في دبي والإمارات الشمالية، والهندي عبد الله طه الملحق الثقافي بالقنصلية السودانية في دبي والإمارات الشمالية.

ورحب الشيخ سالم القاسمي بالحضور قائلاً: «إن المبادرة بتدريب الأطفال على الصيام أمر مهم، فشهر رمضان المبارك هو البيئة المناسبة لتعويدهم وغرس أفضل القيم في نفوس الصغار، وتنمية قدراتهم وفعل الخير وتقوية روابط الأرحام وغرس أسس التكافل الاجتماعي والعطاء». وأثنى الشيخ سالم بن سلطان القاسمي على جهود القائمين على المبادرة، مؤكداً دور الأهل الكبير لتعويد الأطفال على الصيام، وحثهم على القيم الرمضانية، وطقوس الشهر الفضيل وإحساس الطفل أنه يعيش الأجواء الاجتماعية في رمضان مع أسرته ومجتمعه، فضلاً عن تنمية قوة الإرادة عند الأطفال.

من جانبه، وصف السفير زاهر عبد الفاضل، العلاقات السودانية الإماراتية بأنها تاريخية راسخة تبلورت منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مطلع سبعينات القرن الماضي، لافتاً إلى تطور هذه العلاقات من خلال العمل المشترك بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والثقافية.

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