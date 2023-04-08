فرصة لسقوط أمطار غداً على الدولة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، خاصة شرقاً، مع احتمال سقوط أمطار نهاراً، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:22 والثاني عند الساعة 02:56 والجزر الأول عند الساعة 09:03 والثاني عند الساعة 20:37.. وفي بحر عُمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 23:20 والثاني عند الساعة **:** والجزر الأول عند الساعة 17:44 والثاني عند الساعة 06:02.