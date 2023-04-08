الأحد 9 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

فرصة لسقوط أمطار غداً على الدولة

أرشيفية
8 ابريل 2023 17:50

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، خاصة شرقاً، مع احتمال سقوط أمطار نهاراً، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:22 والثاني عند الساعة 02:56 والجزر الأول عند الساعة 09:03 والثاني عند الساعة 20:37.. وفي بحر عُمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 23:20 والثاني عند الساعة **:** والجزر الأول عند الساعة 17:44 والثاني عند الساعة 06:02.

 

 

أخبار ذات صلة
سهيل المزروعي: يوم زايد للعمل الإنساني علامة فارقة في مسيرة الخير والعطاء بالإمارات
«دبي أونر» يطيح «النخبة» في «بطولة إليزابيث»
المصدر: وام
الأمطار
الإمارات
الأرصاد
آخر الأخبار
الأرجنتين تشعر بالحرب على ميسي!
الرياضي
الأرجنتين تشعر بالحرب على ميسي!
اليوم 13:26
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق عبارة في الفلبين
عربي ودولي
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق عبارة في الفلبين
اليوم 13:20
مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
الإمارات
دوام الطلبة والمعلمين 3 أيام في رمضان
اليوم 13:06
الشارقة بطل كأس عمر بن حيدر للكاراتيه
الرياضي
الشارقة بطل كأس عمر بن حيدر للكاراتيه
اليوم 13:00
الصحافة العالمية بين «استسلام» الريال و«درس» هالاند!
الرياضي
الصحافة العالمية بين «استسلام» الريال و«درس» هالاند!
اليوم 12:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©