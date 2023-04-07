«محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي».. شراكات وأبحاث لدعم الرعاية الصحية عالمياً

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي اتفاقية بحثية تمتد لخمسة أعوام مع شركة «آي بي تي» (إنفنت برين تكنولوجي) المتخصصة في تكنولوجيا العلوم العصبية، حيث سيعمل الجانبان بموجبها على إنشاء مختبر بحثي مشترك من أجل تطوير علاجات مخصصة لصحة دماغ الإنسان عبر تعزيز تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويسهم هذا التعاون بين جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وشركة «آي بي تي» في الجمع بين قدرات الشركة المتخصصة في تطوير العلاجات الرقمية وتسويقها من جهة، وخبرة جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي من جهة أخرى، بهدف الوصول إلى علاجات أكثر فعالية مخصصة للمرضى الذين يعانون من مشكلات في الدماغ واضطرابات عقلية.

ويعد هذا النهج الشخصي في علاج الصحة العقلية من الأهداف الطموحة جداً، إذ تقدر منظمة الصحة العالمية أن أكثر من واحد من كل ثمانية أشخاص على مستوى العالم، أي ما يصل إلى المليار شخص، يعاني من نوع من الأمراض العقلية، بداية من الاكتئاب والقلق ووصولاً إلى أمراض انفصام الشخصية، وذلك وفقاً لتقرير منظمة الصحة العالمية عن الصحة النفسية: الارتقاء بالصحة النفسية للجميع.