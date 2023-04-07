«تريندز» يطلق الروبوت «إيكو» المعزز بالذكاء الاصطناعي

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق مركز تريندز للبحوث والاستشارات، روبوت الدردشة الفورية، الثنائي اللغة والمعزز بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ECO) ECOLOGIST)، الذي يُتيح للمركز القدرة على التواصل مع الجمهور بشكل أكثر ذكاءً وكفاءة وتقديم تجربة بحثية وإعلامية متطورة تواكب التطورات التكنولوجية، وتعزز أدوات التواصل والتعريف بالمركز كمؤسسة بحثية تستشرف المستقبل وتشارك في صنعه.

وقد تم إطلاق اسم إيكولوجست، واختصاراً «إيكو» على روبوت مركز تريندز في إطار مواكبته للقمة العالمية للمناخ «كوب 28»، حيث يشكل عالم البيئة محورها الأساسي.

ويتحدث الروبوت (إيكو) العربية والإنجليزية، ومرتبط بخاصية البحث عبر تطبيق «شات جي بي تي»، كما يمكنه التقاط الصور مع الزوار والمتحاورين معه.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ «تريندز»، إن إطلاق الروبوت (إيكو) جاء في إطار مواكبة تريندز للتطورات التكنولوجية واستراتيجيته ورؤيته العالمية وأهدافه المستقبلية، مشيراً إلى أن الروبوت صُمّم وفق أحدث معايير الذكاء الاصطناعي، وقادر على التعبير عن «تريندز» ورسالته وتطلعاته ومنهجيته الراسخة في خدمة مجال البحث العلمي، على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأشار العلي في حفل إطلاق الروبوت بمقر تريندز في أبوظبي إلى أن (إيكو) سيكون حاضراً في فعاليات تريندز ومشاركاته في المعارض والفعاليات، وسيقدم خدماته كعنصر جديد في المركز، بما يرتقي بأساليب العمل ويتماشى مع رؤية المركز البحثية الاستشرافية التي تعمل وتسهم في صنع المستقبل، وتبنّي أفضل وسائل التكنولوجيا والتحول الرقمي في تقديم مخرجات المركز العلمية، وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية.

وأضاف أن الروبوت (إيكو)، إضافة إلى منصات تريندز، سواء الموقع الإلكتروني، أو منصات التواصل الاجتماعي والتطبيق - كل ذلك سيعزز سهولة الوصول إلى الخدمات الذكية باللغتين العربية والإنجليزية، واللغات الأخرى التي سيتم إدخالها تباعاً، مؤكداً أن هذا التجديد يعكس طموح «تريندز» ورؤيته العالمية، باعتباره جسراً معرفياً عالمياً يعمل على مفهوم العصر الذي يمزج بين عناصر الصورة والفيديو والتبويب الواضح للمحتوى، وسهولة طلب الخدمات إلكترونياً، وسهولة التفاعل بين باحثي المركز والجمهور، على مستوى العالم.

من جانبها، قالت روضة المرزوقي، مديرة إدارة المعارض والتوزيع، المشرفة على الروبوت، إن (إيكو) سيكون حاضراً في معارض الكتب، ليجيب عن أسئلة الزائرين ويلتقط الصور معهم، كما يقدم المعلومات المطلوبة، مؤكدة الحرص على التعريف بعالمية تريندز ورؤيته، والمخرجات البحثية والعلمية، إضافة إلى تعزيز التفاعل بمختلف أنماطه، كما سيسهم في التعبير عن روح «تريندز» العالمية.

وأضافت أنه سيتسنى لعملاء وزائري تريندز بمساعدة «إيكو»، استخدام أجهزتهم المحمولة للاستمتاع بباقة كاملة من الخدمات البحثية.