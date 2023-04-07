رئيس نيجيريا الاتحادية يستقبل سفير الدولة

أبوجا (وام)

استقبل فخامة محمد بهاري، رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، الدكتور فهد عبيد التفاق، سفير فوق العادة مفوض لدولة الإمارات لدى نيجيريا، بمناسبة انتهاء فترة عمله لدى الجمهورية.

ونقل تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى فخامته وتمنياتهما لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

وتقدّم التفاق بالشكر لفخامة الرئيس بهاري على الدعم الذي حظي به من قبل الحكومة النيجيرية خلال فترة عمله سفيراً لدولة الإمارات لدى نيجيريا الاتحادية، معرباً عن سعادته بما شهدته العلاقات بين البلدين الصديقين بعد مرور 41 عاماً على إنشائها من تطورٍ متنامٍ على جميع الأصعدة، متمنياً لجمهورية نيجيريا الاتحادية قيادةً وشعباً كل الخير والتقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل فخامة بهاري السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتمنياته لدولة الإمارات حكومةً وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وأثنى فخامته على الجهود التي بذلها السفير خلال فترة عمله في تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات ونيجيريا، متمنياً له التوفيق في مهامه الجديدة.