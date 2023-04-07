السبت 8 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

رئيس نيجيريا الاتحادية يستقبل سفير الدولة

رئيس نيجيريا الاتحادية يستقبل سفير الدولة
8 ابريل 2023 02:10

أبوجا (وام)

أخبار ذات صلة
محمد بن زايد: الصحة في قمة أولوياتنا
الحكام يواصلون استقبال المهنئين بالشهر الفضيل

استقبل فخامة محمد بهاري، رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، الدكتور فهد عبيد التفاق، سفير فوق العادة مفوض لدولة الإمارات لدى نيجيريا، بمناسبة انتهاء فترة عمله لدى الجمهورية.
ونقل تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى فخامته وتمنياتهما لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.
وتقدّم التفاق بالشكر لفخامة الرئيس بهاري على الدعم الذي حظي به من قبل الحكومة النيجيرية خلال فترة عمله سفيراً لدولة الإمارات لدى نيجيريا الاتحادية، معرباً عن سعادته بما شهدته العلاقات بين البلدين الصديقين بعد مرور 41 عاماً على إنشائها من تطورٍ متنامٍ على جميع الأصعدة، متمنياً لجمهورية نيجيريا الاتحادية قيادةً وشعباً كل الخير والتقدم والازدهار.
من جانبه، حمّل فخامة بهاري السفير تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتمنياته لدولة الإمارات حكومةً وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.
وأثنى فخامته على الجهود التي بذلها السفير خلال فترة عمله في تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات ونيجيريا، متمنياً له التوفيق في مهامه الجديدة.

رئيس نيجيريا
الإمارات
نيجيريا
محمد بهاري
فهد عبيد التفاق
آخر الأخبار
فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة في محيط المسجد الأقصى المبارك (أ ف ب)
عربي ودولي
هدوء على حدود إسرائيل مع لبنان وغزة
اليوم 02:13
سفينة «صافر»
عربي ودولي
الأمم المتحدة تبدأ عملية إنقاذ الناقلة «صافر»
اليوم 02:13
العراق.. المحكمة الاتحادية تتلقى أول طعن بقانون الانتخابات
عربي ودولي
العراق.. المحكمة الاتحادية تتلقى أول طعن بقانون الانتخابات
اليوم 02:13
سفن تنتظر التفتيش بموجب مبادرة حبوب البحر الأسود في إسطنبول (رويترز)
عربي ودولي
اتفاق تركي روسي على ضرورة إزالة عقبات تصدير الأسمدة
اليوم 02:12
لبنانيون ينتظرون الحصول على مساعدات غذائية في بيروت (رويترز)
عربي ودولي
تسارع التحقيق الفرنسي في أموال حاكم مصرف لبنان
اليوم 02:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©