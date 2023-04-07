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تنفيذ مشروع 16 مسكناً في «عود الطاير» بأم القيوين

تنفيذ مشروع 16 مسكناً في «عود الطاير» بأم القيوين
8 ابريل 2023 02:10

أم القيوين (وام)

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باشرت مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، بالتعاون مع بنك دبي الإسلامي، تنفيذ مشروع 16 مسكناً بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة عود الطاير بالإمارة، مخصصة للأسر المواطنة من ذوي الدخل المحدود.
وقال راشد حمد الحمر، مدير عام المؤسسة، إن المشروع يستغرق سنة، وتتكون المساكن من 3 غرف ومجلس وملحق خارجي منفصل، يضم مطبخاً وغرفة للعمالة المنزلية، بالإضافة إلى غرفة للغسيل، لافتاً إلى أن مساحة المسكن مناسبة لذوي الدخل المحدود.
وأشار إلى أن المؤسسة نفذت في السنوات الماضية مشاريع إسكانية تضم 110 مساكن، بينها 78 مسكناً في حي «التسامح 2»، و32 مسكناً في حي «التسامح 1»، إلى جانب البدء في تنفيذ مشروع 16 مسكناً في منطقة عود الطاير، مشيراً إلى أن المساكن خصصت لأسر مواطنة من ذوي الدخل المحدود، حيث تتم دراسة الحالة والتأكد من استيفائها لشروط الاستحقاق.

الإمارات
أم القيوين
مؤسسة سعود المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية
بنك دبي الإسلامي
ذوي الدخل المحدود
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