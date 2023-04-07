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«طرق دبي»: 53 مليون مستفيد من مبادرات المسؤولية المجتمعية

مشاركات تفاعلية من قبل 409 متطوعين (من المصدر)
8 ابريل 2023 02:11

دبي (وام)

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بلغ عدد المستفيدين من مبادرات المسؤولية المجتمعية التي نفذتها هيئة الطرق والمواصلات بدبي، والتي وصل عددها إلى 47 مبادرة خلال (2022)، 53 مليوناً و144 ألفاً و335 مستفيداً، شملت فئات مجتمعية متعددة من أصحاب الهمم، والعمّال، والأسر المتعففة، والأطفال الأيتام، وطلبة الجامعات، وذلك على مستوى الهيئة والمجتمع المحلي بالإضافة لدول شقيقة وصديقة.
وأفادت الهيئة أنها نجحت في تنفيذ مبادرات المسؤولية المجتمعية خلال العام الماضي، بنسبة 100%، كما أنها حققت مشاركات تفاعلية من قبل 409 متطوعين ومتطوعات بعدد ساعات تطوعية بلغت 3817 ساعة.
وأكدت روضة المحرزي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات، أن كل المبادرات، التي تطلقها الهيئة أو تشارك فيها تركز على تلبية حاجات الفئات المستحقة بالإضافة للمساهمة في المبادرات الإنسانية على مستوى العالم والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومنها حملة «مليار وجبة» حيث شاركت الهيئة فيها من خلال توزيع وجبات على 53 مليون مستفيد، وكذلك مبادرة «سقيا الأمل» إذ تبرعت الهيئة من خلالها بـ10 آبار في عشر دول، والمساهمة كذلك، على المستوى الخارجي، بالتبرع بحافلات مدرسية لطلبة في أوغندا وتنزانيا بالإضافة لفصلين دراسيين في جمهورية مصر العربية و9 مركبات صغيرة بالإضافة لحافلتين في تايلاند.

طرق دبي
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دبي
هيئة الطرق والمواصلات
المسؤولية المجتمعية
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