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521 مزرعة في الظفرة تحصل على «أبوظبي جاب»

521 مزرعة في الظفرة تحصل على «أبوظبي جاب»
8 ابريل 2023 02:11

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

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نجحت 521 مزرعة في منطقة الظفرة في الحصول على برنامج أبوظبي للممارسات الزراعية الجيدة «أبوظبي جاب»، النسخة المحلية للبرنامج العالمي للممارسات الزراعية الجيدة «جلوبال جاب» والذي يطبق معايير للإنتاج الزراعي تضمن سلامة وأمان الغذاء والعاملين على إنتاجه وفق أسس مستدامة للممارسات الزراعية، حيث يتم منح المَزارع التي تطبق هذه المعايير شهادة معتمدة عالمياً.
وتمثل مزارع الظفرة الحاصلة على البرنامج ما نسبته 33.9% من إجمالي عدد المزارع الحاصلة على الشهادة على مستوى الإمارة وعددها 1536 مزرعة.
وأكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن «الهيئة» حصلت على حقوق اعتماد المعايير الخاصة بالمواصفة العالمية من قبل «جلوبال جاب» (مقرها في ألمانيا) مما أتاح لـ«الهيئة» حق منح شهادة الممارسات الزراعية الجيدة لمزارع إمارة أبوظبي، وفقاً للقواعد العامة والمواصفة المحلية لبرنامج أبوظبي للممارسات الزراعية الجيدة «أبوظبي جاب»، كما وقعت «الهيئة» اتفاقية مع منظمة «جلوبال جاب» لتمنحها حق تطبيق معايير الممارسات الزراعية الجيدة في مزارع إمارة أبوظبي، ومنح المزارع المشاركة في برنامج شهادة الممارسات الزراعية الجيدة «أبوظبي جاب»، وتمثل الشهادة المحلية نموذجاً وطنياً يسهل على المزارعين تطبيق المعايير العالمية بتكلفة أقل وبطريقة تناسب طبيعة وظروف الزراعة ومتطلبات الاستدامة الزراعية في إمارة أبوظبي، حيث تقوم جهة الاعتماد بالتدقيق والتفتيش، وإجراء عمليات التقييم على عمليات الإنتاج، ومتابعة الممارسات المطبقة في مزارع إمارة أبوظبي، والتحقق من مطابقتها للقواعد العامة ومعايير «أبوظبي جاب»، ومن ثم إصدار شهادة معتمدة من «جلوبال جاب».
وأكدت «الهيئة» أن البرنامج يتضمن قواعد واضحة للحفاظ على جودة منتجات المحاصيل التي يتم توريدها وفقاً للمعايير الصحية العالمية، مؤكدة أن البرنامج يوفر فرصة سانحة لأصحاب المزارع لتسويق منتجات المحاصيل للموردين المهتمين بالمنتجات المحلية التي تمت زراعتها وفقاً للمعايير العالمية لسلامة الأغذية.
ويتم منح المَزارع المؤهلة شهادة معتمدة عالمياً هي شهادة «أبوظبي جاب» والتي تضمن تسويقاً أفضل للمنتجات الزراعية لهذه المزارع، حيث تعمل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على تأهيل هذه المزارع لتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة ومعايير جودة الإنتاج الزراعي، والإدارة المستدامة للبيئة لضمان سلامة وأمان الغذاء، والمحافظة على صحة العاملين.
وتوفر «الهيئة» للمزارع المسجلة في برنامج «أبوظبي جاب» الخدمات كافة المتعلقة بتحسين البنية التحتية، وتهيئة مرافق المزرعة، بالإضافة إلى خدمات الإرشاد الزراعي، وتتبع المنتجات وتدريب العمال، وتعريفهم بالجوانب الفنية كافة ذات الصلة بالحفاظ على سلامة الأغذية والبيئة، وضمان صحة عمال المزرعة ورفاهيتهم 
وبينت «الهيئة» أن شهادة «أبوظبي جاب» للممارسات الزراعية الجيدة تعتبر علامة جودة تضمن أن المنتج تمت زراعته وحصاده وفقاً لمعايير سلامة الأغذية والبيئة، وطبقاً لأفضل الممارسات العالمية التي تضمن جودة المنتج وسلامته، بالإضافة إلى تحسين كفاءة استخدام الأسمدة والمبيدات والمياه، بما يوفر فرصة جيدة لتسويق منتجات محلية تتماشى مع أفضل مستويات السلامة الغذائية العالمية.

الظفرة
الإمارات
جلوبال جاب
أبوظبي
الإنتاج الزراعي
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