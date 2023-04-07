محمد بن زايد: الصحة في قمة أولوياتنا

أبوظبي (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن الاهتمام بالصحة، سيظل في قمة أولوياتنا لتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك في تغريدة لسموه على «تويتر» بمناسبة يوم الصحة العالمي الذي يصادف 7 أبريل من كل عام، وتحتفي به المجتمعات هذا العام تحت شعار «صحة للجميع».

وقال سموه: «كفاءة المنظومة الصحية تشكل معياراً أساسياً لنمو البلدان وتقدم مجتمعاتها.. وبمناسبة يوم الصحة العالمي، نؤكد أن الاهتمام بالصحة سيظل في قمة أولوياتنا لتحقيق التنمية المستدامة، وسنواصل العمل مع شركائنا لمواجهة الأمراض والأوبئة في العالم».