«خروفة يدوه».. أمسية رمضانية في رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

نظمت جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين «فرع رأس الخيمة» أمسية رمضانية لأطفال رأس الخيمة، بعنوان «خروفة يدوه»، وتهدف الفعالية إلى ترسيخ قيمة بر الوالدين في نفوس الأطفال، تحقيقاً لأهداف الجمعية التي تسعى إلى تعزيز القيم النبيلة في المجتمع، وقالت نادية صالح النعيمي، مديرة الجمعية: حرصت الجمعية على تنفيذ هذه الفعالية لتناسبها مع طبيعة الشهر الكريم الذي يعتبر التوقيت الأمثل للمبادرات الخيرية، وتنفذ الفعاليات مختصات بالشأن التربوي والتراثي للتأكد من وصول الأهداف القيمية لأبنائنا، كما فعلت «مريم الواقف» التي روت قصصاً تراثية تحمل قيماً إنسانية ودينية للأطفال في منزل عائلة المرحوم صالح النعيمي، إضافة إلى الجلسة التربوية الترفيهية التي أدارتها «بثينة خاطر».