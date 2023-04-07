السبت 8 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«خروفة يدوه».. أمسية رمضانية في رأس الخيمة

«خروفة يدوه».. أمسية رمضانية في رأس الخيمة
8 ابريل 2023 02:10

رأس الخيمة (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
محمد بن زايد: الصحة في قمة أولوياتنا
الحكام يواصلون استقبال المهنئين بالشهر الفضيل

نظمت جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين «فرع رأس الخيمة» أمسية رمضانية لأطفال رأس الخيمة، بعنوان «خروفة يدوه»، وتهدف الفعالية إلى ترسيخ قيمة بر الوالدين في نفوس الأطفال، تحقيقاً لأهداف الجمعية التي تسعى إلى تعزيز القيم النبيلة في المجتمع، وقالت نادية صالح النعيمي، مديرة الجمعية: حرصت الجمعية على تنفيذ هذه الفعالية لتناسبها مع طبيعة الشهر الكريم الذي يعتبر التوقيت الأمثل للمبادرات الخيرية، وتنفذ الفعاليات مختصات بالشأن التربوي والتراثي للتأكد من وصول الأهداف القيمية لأبنائنا، كما فعلت «مريم الواقف» التي روت قصصاً تراثية تحمل قيماً إنسانية ودينية للأطفال في منزل عائلة المرحوم صالح النعيمي، إضافة إلى الجلسة التربوية الترفيهية التي أدارتها «بثينة خاطر».

الإمارات
رأس الخيمة
آخر الأخبار
فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة في محيط المسجد الأقصى المبارك (أ ف ب)
عربي ودولي
هدوء على حدود إسرائيل مع لبنان وغزة
اليوم 02:13
سفينة «صافر»
عربي ودولي
الأمم المتحدة تبدأ عملية إنقاذ الناقلة «صافر»
اليوم 02:13
العراق.. المحكمة الاتحادية تتلقى أول طعن بقانون الانتخابات
عربي ودولي
العراق.. المحكمة الاتحادية تتلقى أول طعن بقانون الانتخابات
اليوم 02:13
سفن تنتظر التفتيش بموجب مبادرة حبوب البحر الأسود في إسطنبول (رويترز)
عربي ودولي
اتفاق تركي روسي على ضرورة إزالة عقبات تصدير الأسمدة
اليوم 02:12
لبنانيون ينتظرون الحصول على مساعدات غذائية في بيروت (رويترز)
عربي ودولي
تسارع التحقيق الفرنسي في أموال حاكم مصرف لبنان
اليوم 02:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©