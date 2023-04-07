«معاً» تطلق «عطاء أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

منسجمة مع طبيعة الشهر الكريم، جاءت حملة «عطاء أبوظبي» التي أطلقتها هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، بهدف إحداث أثر إيجابي يعود بالفائدة على المجتمع بفئاته المختلفة ودعم الأولويات الاجتماعية التي تهم الأسر، وتستثمر الهيئة روحانيات رمضان لتنفيذ 12 مشروعاً ومبادرة، تتنوع أهدافها من تعزيز جودة حياة أصحاب الهمم، ودعم الصحة النفسية إلى رعاية الأيتام. وتخص الهيئة قضية الاستدامة بمبادرة خاصة بعنوان «أسهم في المحافظة على الكوكب»، بالإضافة إلى مشاريع الحدائق المجتمعية، ورعاية صحية في متناول الجميع، ودعم تعليم الطلاب والمواهب، ودعم مدارس التسامح، ومبادرة وبرنامج امنحهم ابتسامة جميلة، وكبار المواطنين والمقيمين، وبرنامج تمكين مجتمعات الصم.