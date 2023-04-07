السبت 8 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

شرطة دبي تنظم الملتقى السنوي للابتعاث

عدد من المتحدثين في الملتقى السنوي للابتعاث والمنح الدراسية (من المصدر)
8 ابريل 2023 02:10

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
محمد بن زايد: الصحة في قمة أولوياتنا
الحكام يواصلون استقبال المهنئين بالشهر الفضيل

شهد اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الإدارة، واللواء الدكتور صالح عبدالله مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، فعاليات الملتقى السنوي للابتعاث والمنح الدراسية، الذي نظمته إدارة البعثات والاستقطاب بالتعاون مع مجلس المبتعثين بشرطة دبي، لمناقشة مستقبل الابتعاث تحت شعار «خريطة طريق لمستقبل الكفاءات التخصصية» في شرطة دبي، والاحتفاء بالمتميزين من الطلبة المبتعثين وتكريمهم وأهاليهم.
وانطلقت فعاليات الملتقى في فندق «العنوان بوليفارد» بحضور العقيد الدكتور منصور البلوشي، مدير إدارة البعثات والاستقطاب، وعدد من رؤساء المجالس بشرطة دبي، ونخبة من المبتعثين والطلبة الدارسين والخريجين، وأمهات الطلبة المبتعثين المتميزين، وعدد من الضباط والموظفين من مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وشركاء شرطة دبي من مختلف المؤسسات التعليمية والأكاديمية.
وقال اللواء رفيع إن شرطة دبي تنشد من مبتعثيها الذين انتهوا من الدراسة والذين لازالوا في مقاعد العلم، أن يعكسوا ما حصلوا عليه من معارف وعلوم وممارسات وتجارب جيدة على منظومة العمل، وخدمة وطنهم بكل حب وإخلاص وولاء.
وانطلقت الجلسة النقاشية في الملتقى، تحت عنوان «خريطة طريق لمستقبل الكفاءات التخصصية»، متضمنة أربعة محاور رئيسة، وهي «منظومة الابتعاث وتطوير واستشراف المستقبل»، و«تخصصات المستقبل في العمل الأمني والشرطي»، و«رحلة الابتعاث... التحديات والحلول»، و«حصاد الابتعاث... قصص نجاح وأفضل الممارسات».

شرطة دبي
الإمارات
دبي
آخر الأخبار
فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة في محيط المسجد الأقصى المبارك (أ ف ب)
عربي ودولي
هدوء على حدود إسرائيل مع لبنان وغزة
اليوم 02:13
سفينة «صافر»
عربي ودولي
الأمم المتحدة تبدأ عملية إنقاذ الناقلة «صافر»
اليوم 02:13
العراق.. المحكمة الاتحادية تتلقى أول طعن بقانون الانتخابات
عربي ودولي
العراق.. المحكمة الاتحادية تتلقى أول طعن بقانون الانتخابات
اليوم 02:13
سفن تنتظر التفتيش بموجب مبادرة حبوب البحر الأسود في إسطنبول (رويترز)
عربي ودولي
اتفاق تركي روسي على ضرورة إزالة عقبات تصدير الأسمدة
اليوم 02:12
لبنانيون ينتظرون الحصول على مساعدات غذائية في بيروت (رويترز)
عربي ودولي
تسارع التحقيق الفرنسي في أموال حاكم مصرف لبنان
اليوم 02:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©