شرطة دبي تنظم الملتقى السنوي للابتعاث

دبي (الاتحاد)

شهد اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الإدارة، واللواء الدكتور صالح عبدالله مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، فعاليات الملتقى السنوي للابتعاث والمنح الدراسية، الذي نظمته إدارة البعثات والاستقطاب بالتعاون مع مجلس المبتعثين بشرطة دبي، لمناقشة مستقبل الابتعاث تحت شعار «خريطة طريق لمستقبل الكفاءات التخصصية» في شرطة دبي، والاحتفاء بالمتميزين من الطلبة المبتعثين وتكريمهم وأهاليهم.

وانطلقت فعاليات الملتقى في فندق «العنوان بوليفارد» بحضور العقيد الدكتور منصور البلوشي، مدير إدارة البعثات والاستقطاب، وعدد من رؤساء المجالس بشرطة دبي، ونخبة من المبتعثين والطلبة الدارسين والخريجين، وأمهات الطلبة المبتعثين المتميزين، وعدد من الضباط والموظفين من مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وشركاء شرطة دبي من مختلف المؤسسات التعليمية والأكاديمية.

وقال اللواء رفيع إن شرطة دبي تنشد من مبتعثيها الذين انتهوا من الدراسة والذين لازالوا في مقاعد العلم، أن يعكسوا ما حصلوا عليه من معارف وعلوم وممارسات وتجارب جيدة على منظومة العمل، وخدمة وطنهم بكل حب وإخلاص وولاء.

وانطلقت الجلسة النقاشية في الملتقى، تحت عنوان «خريطة طريق لمستقبل الكفاءات التخصصية»، متضمنة أربعة محاور رئيسة، وهي «منظومة الابتعاث وتطوير واستشراف المستقبل»، و«تخصصات المستقبل في العمل الأمني والشرطي»، و«رحلة الابتعاث... التحديات والحلول»، و«حصاد الابتعاث... قصص نجاح وأفضل الممارسات».