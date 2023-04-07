راشد بن حميد: الإمارات حاضنة للمبدعين

عجمان (الاتحاد)

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية في إمارة عجمان، نائب رئيس مركز الشباب العربي، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، أن دولة الإمارات العربية المتحدة حاضنة للمبدعين، ومنصة لانطلاق الشركات الناشئة إقليمياً وعالمياً.

جاء ذلك خلال استضافته لمجلس ريادة الأعمال الذي نظمه مركز الشباب العربي واستعرض مجموعة من النماذج المتميزة لرواد أعمال شباب تمكنوا من تطوير شركاتهم الناشئة في دولة الإمارات والمنطقة العربية.

وتوجه الشيخ راشد بن حميد النعيمي، بالشكر لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مركز الشباب العربي على دعم ورعاية جهود المركز للاستثمار في طاقات الشباب وتوجيه المبادرات والبرامج لبناء القدرات وصناعة الفرص في مختلف الحقول الداعمة لتعزيز ارتباط الشباب بهويتهم ولغتهم وسمعتهم، بالإضافة إلى تمكينهم في قطاع ريادة الأعمال والتقنية وتطوير المحتوى الهادف ومواجهة تحديات التغير المناخي، وقال: «سعدت بلقاء نخبة من الرواد الشباب والاطلاع على تجاربهم الناجحة، دولة الإمارات حاضنة للمبدعين ومنصة لانطلاق الشركات الناشئة إقليمياً وعالمياً، وهي الوجهة الأولى للشباب العربي ليس للعيش والعمل فقط، وإنما لانطلاق وازدهار شركاتهم، مؤكداً مواصلة جهود مركز الشباب العربي للعمل مع المبدعين والمتميزين لإحياء الأمل وتعزيز مساهمة الشباب في جهود البناء والتنمية لنهضة المجتمعات وتطورها».

وكان المجلس قد استضاف الأمسية الرمضانية الحوارية مساء أمس الأول، بعنوان الشباب وريادة الأعمال، والتي سلطت الضوء على «واقع ريادة الأعمال في المنطقة العربية بما فيه من فرص وتحديات»، و«دور وأهمية بيئة دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم الشباب والرواد» من خلال استعراض تجارب شبابية متميزة وناجحة من الإمارات والمنطقة.

وتحدث في الأمسية التي حضرها الشيخ راشد بن حميد النعيمي، كل من: عبدالله أبو الشيخ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أستراتك»، وشركة «بوتيم»، ورامي القواسمي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «موضوع دوت كوم»، ومصطفى عبداللطيف، المؤسس والرئيس التنفيذي والرئيس لـ«شركة EYouth للتعليم»، وخولة حماد، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «تكلّم»، منصة الاستشارات والرعاية النفسية، والتي أدارت الحوار مع بقية المشاركين، وأضاءت على تجربة مشروعها الريادي ونجاحه باستقطاب جوائز مرموقة، من خلال تميزه في تقديم استشارات رقمية احترافية.

جودة التعليم

أكد عبدالله أبو الشيخ أن التقليل من الفقر والبطالة لا يقوم إلا على نظام تعليمي جيد، وتحسين جودة التعليم، وإعادة ربطه باحتياجات سوق العمل، لتجهيز طلبة يحملون الفكر الريادي والرغبة بالاستقلال الاقتصادي.

وبدوره أوضح رامي القواسمي أن هدف شركته الحالي هو إثراء المحتوى العربي في الإنترنت، وخدمة الشباب الطموح ومساعدته في تطوير أفكاره، وتحويلها إلى واقع استثماري قابل للنمو، مبيناً انه من أجل تحقيق ذلك لابد من الانطلاق من المبادئ والقيم العربية التي تعبر عن الهوية، وأكد أن للمحتوى العربي جمهوراً يزداد زيادات مليونية سنوياً لأنه لا يقتصر على العرب في المنطقة العربية وإنما يمتد ليشمل العرب والمسلمين وكافة المهتمين باللغة العربية حول العالم. وأشار مصطفى عبد اللطيف إلى أن الدور الرئيس الذي تلعبه شركته هو بحث السبل الكفيلة بالتنمية في المنطقة العربية، مبيناً أن التنمية لكي تثمر فيها تحتاج إلى برامج تعليمية تقوم على تطوير الشباب، ولا تكتفي بتراكم المعرفة، مؤكداً أن لدى شركته ثلاث مراحل من أجل تأسيس تعليم متميز بينها مراجعة سوق العمل بشكل مستمر وملاحظة حاجاته، والتأكد من أن محتواها التعليمي موافق للمعايير العالمية، وتكوين فرص عمل للخريجين من خلال التدريب، معرباً عن أمله في تعاون الشركات الكبيرة معه لتحقيق طموح تعليم أكبر عدد ممكن من الشباب العربي.