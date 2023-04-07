السبت 8 ابريل 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

14 فريقاً في «عقول نيرة» بالشارقة

علي الحمودي يكرم الفرق الفائزة بالمسابقة (من المصدر)
8 ابريل 2023 02:09

الشارقة (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
محمد بن زايد: الصحة في قمة أولوياتنا
الحكام يواصلون استقبال المهنئين بالشهر الفضيل

اختتمت إدارة شرطة المنطقة الشرقية بالشارقة، المسابقة الثقافية الرمضانية «عقول نيرة 2023»، في موسمها العاشر، التي شارك فيها 14 فريقاً من مختلف المراكز والأقسام التابعة للإدارة، ومعهد الشارقة للسياقة، وشركة تسجيل «إينوك».
وأكد العقيد الدكتور علي محمد الكي الحمودي، مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية، على أهمية المسابقات الثقافية في تنمية القدرات المعرفية ورفع مستوى الثقافة لدى الموظفين، والاستمرار في تقديم كافة جوانب المعرفة من أجل ترسيخ الجوانب الفكرية الهادفة لديهم، من خلال الاهتمام الثقافي والإلمام بكل ما هو جديد بالعلم والمعرفة، حاثاً على أهمية ترسيخ العلم والمعرفة والاطلاع في كافة المجالات حتى تكون المعرفة والثقافة حاضرة لدى رجل الشرطة.
وفي ختام المسابقة، كرم مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية، فريق «مركز شرطة دبا الحصن الشامل» لحصوله على المركز الأول، وفريق «قسم مكافحة المخدرات للمناطق الخارجية» الحاصل على المركز الثاني.

الإمارات
شرطة المنطقة الشرقية
الشارقة
رمضان
شهر رمضان
آخر الأخبار
فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة في محيط المسجد الأقصى المبارك (أ ف ب)
عربي ودولي
هدوء على حدود إسرائيل مع لبنان وغزة
اليوم 02:13
سفينة «صافر»
عربي ودولي
الأمم المتحدة تبدأ عملية إنقاذ الناقلة «صافر»
اليوم 02:13
العراق.. المحكمة الاتحادية تتلقى أول طعن بقانون الانتخابات
عربي ودولي
العراق.. المحكمة الاتحادية تتلقى أول طعن بقانون الانتخابات
اليوم 02:13
سفن تنتظر التفتيش بموجب مبادرة حبوب البحر الأسود في إسطنبول (رويترز)
عربي ودولي
اتفاق تركي روسي على ضرورة إزالة عقبات تصدير الأسمدة
اليوم 02:12
لبنانيون ينتظرون الحصول على مساعدات غذائية في بيروت (رويترز)
عربي ودولي
تسارع التحقيق الفرنسي في أموال حاكم مصرف لبنان
اليوم 02:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©