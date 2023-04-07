14 فريقاً في «عقول نيرة» بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

اختتمت إدارة شرطة المنطقة الشرقية بالشارقة، المسابقة الثقافية الرمضانية «عقول نيرة 2023»، في موسمها العاشر، التي شارك فيها 14 فريقاً من مختلف المراكز والأقسام التابعة للإدارة، ومعهد الشارقة للسياقة، وشركة تسجيل «إينوك».

وأكد العقيد الدكتور علي محمد الكي الحمودي، مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية، على أهمية المسابقات الثقافية في تنمية القدرات المعرفية ورفع مستوى الثقافة لدى الموظفين، والاستمرار في تقديم كافة جوانب المعرفة من أجل ترسيخ الجوانب الفكرية الهادفة لديهم، من خلال الاهتمام الثقافي والإلمام بكل ما هو جديد بالعلم والمعرفة، حاثاً على أهمية ترسيخ العلم والمعرفة والاطلاع في كافة المجالات حتى تكون المعرفة والثقافة حاضرة لدى رجل الشرطة.

وفي ختام المسابقة، كرم مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية، فريق «مركز شرطة دبا الحصن الشامل» لحصوله على المركز الأول، وفريق «قسم مكافحة المخدرات للمناطق الخارجية» الحاصل على المركز الثاني.