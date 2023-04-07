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«تراحم» توزع المير الرمضاني بتكلفة 5.5 مليون درهم

خلال توزيع المير الرمضاني (من المصدر)
8 ابريل 2023 02:09

دبي (الاتحاد)

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أعلنت مؤسسة تراحم الخيرية بدبي، عن توزيع المير الرمضاني الذي يتضمن توزيع 25000 سلة غذائية و1000 كوبون لشراء مواد غذائية على الأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود، بتكلفة تجاوزت 5.5 مليون درهم، وذلك في العديد من إمارات ومناطق الدولة.
ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة المبادرات الخيرية التي تقوم بها المؤسسة خلال شهر رمضان الفضيل.
وقال خالد القاسم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة تراحم الخيرية: «إن «مبادرة المير الرمضاني يساهم في توفير احتياجات الأسر المستفيدة، في الشهر الفضيل للتخفيف عنها وإسعادها وبث الطمأنينة في نفوسها، ومساعدتها في توفير احتياجاتها».
وأشار إلى أن المؤسسة تنفذ هذه المبادرة بالتعاون والتنسيق مع العديد من الجهات المختصة والمعنية، لإيصال السلال الغذائية إلى أكبر عدد من المستفيدين والمناطق، ومن بينها رأس الخيمة التي وزع فيها 4500 سلة غذائية و3000 سلة بمنطقة كلباء و3000 بمنطقة حتا و1000 بأم القيوين. ولفت إلى أن المؤسسة بجانب تنفيذها مشاريع المير الرمضاني وإفطار الصائم تقوم بتوزيع زكاة الفطر وتوفير كسوة العيد والعيدية للأيتام.
وذكر القاسم، أن 10 آلاف أسرة تستفيد من مشاريع ومبادرات المؤسسة على مدار العام، من بينها 200 أسرة تحصل على مساعدات شهرية وكفالة 100 يتيم، وجميع مبادراتها تجسد تكاتف المجتمع وترابطه ومد يد العون لمن هم في حاجة للدعم وترسيخ روح العطاء.

المير الرمضاني
الإمارات
رمضان
شهر رمضان
مؤسسة تراحم الخيرية
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