«العجبان» تتبرع بـ 35 طناً من الدواجن خلال الشهر الفضيل

أبوظبي (الاتحاد)

تبرعت شركة العجبان للدواجن بأكثر من 35 ألف كيلوجرام (35 طناً) من علامتها التجارية من الدواجن لصالح جهات خيرية كمبادرة إنسانية في شهر رمضان المبارك، وبواقع 30 ألف كيلوجرام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي و5 آلاف كيلوجرام لجمعية الإحسان الخيرية.

وتأتي هذه المبادرة لتوزيع الدواجن خلال شهر رمضان المبارك على المستحقين والفئات الأكثر احتياجاً في مختلف مراكز هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، التي عززت برامجها الرمضانية للحد من تداعيات الأوضاع الإنسانية السائدة في العديد من دول العالم.

وأعربت شركة دواجن العجبان عن إيمانها بالدور الإنساني الذي تقوم به هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في المنطقة والعالم، ووجهت دعوة لكافة شركات القطاع الخاص، لتكون جزءاً من هذه الجهود، التي ترسخ بدورها نهج العطاء والمساعدة الذي غرسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في قلوب جميع الإماراتيين، قيادةً وشعباً.

وأكد الدكتور محمد عزت العجمي، مدير عام شركة العجبان للدواجن، إن مبادرة العجبان للدواجن تتجدد بشكل سنوي إيمانا منها بالدور الإنساني والاجتماعي الذي يجب أن تلعبه، مشيرة إلى أنه بتكاتف جهود الجهات الخيرية والشركات والمؤسسات العاملة في الدولة نستطيع مساعدة المحتاجين والأكثر احتياجا من البشر حول العالم.

ومن جهته، أكد الشيخ راشد بن محمد بن علي النعيمي، المدير العام لجمعية الإحسان الخيرية: أن مبادرة شركة «العجبان» تأتي في سياق التراحم والتعاضد، وتوثيق أواصر الترابط بين القطاعات المختلفة وأفراد المجتمع، وإدراكاً منها لدورها المهم في رفد العمل الإنساني بما يتوافق مع توجهات دولة الإمارات السبّاقة في فعل الخير على الصعد كافة.